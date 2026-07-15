इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की वनडे क्रिकेट में लगातार छठी जीत, बन गए ये बड़े रिकॉर्ड्स

लगातार आलोचना का सामना कर रही टीम इंडिया ने पहले वनडे में इंग्लैंड को रौंद कर जीत दर्ज की. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में लगातार छठी जीत दर्ज की है. यह इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सबसे लंबी लगातार जीतों की श्रृंखला है. इससे पहले भारत तीन अलग-अलग मौकों पर लगातार पांच-पांच वनडे मैच जीत चुका था.वहीं 2015 के बाद से एजबेस्टन में खेले गए आठ वनडे मैचों में इंग्लैंड की यह पहली हार है. कमाल की बात ये है कि इससे पहले 2014 में भी भारत ने उन्हें इस मैदान पर हराया था. आइए जानते हैं इस मैच में और कौन से रिकॉर्ड बने हैं?

गिल इंग्लैंड के किसी मैदान पर बतौर कप्तान 500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम 259 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी. 26 वर्षीय दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल ने मोर्चे से अगुवाई की. उन्होंने बर्मिंघम के एजबस्टन मैदान पर 75 गेंदों में 80 रनों की बेहतरीन पारी खेली.

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इस मैच में बनाए गए 80 रनों की बदौलत शुभमन गिल ने इंग्लैंड के एजबस्टन मैदान पर बतौर कप्तान अपने 500 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर लिए हैं. वह इंग्लैंड के किसी भी एक मैदान पर 500 या उससे अधिक रन बनाने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं.

जसप्रीत बुमराह सबसे कम गेंदों में 150 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी

जसप्रीत बुमराह ने वनडे क्रिकेट में अपनी वापसी का जश्न एक खास उपलब्धि के साथ मनाया. वे सबसे कम गेंदों में 150 विकेट लेने वाले तीसरे सबसे तेज़ भारतीय गेंदबाज़ बन गए. भारत के इस मुख्य तेज़ गेंदबाज़ ने बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ़ सीरीज़ के पहले वनडे मैच में अपना पहला विकेट लेकर यह कारनामा किया.

32 साल के बुमराह ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को आउट किया और 2023 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार इस फ़ॉर्मेट में ज़बरदस्त वापसी की. हाल के समय में वनडे फ़ॉर्मेट में कम खेलने के बावजूद, दाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ की लय में कोई कमी नहीं दिखी और वे पूरी तरह से लय में नज़र आए.

जसप्रीत बुमराह ने अब तक 90 वनडे मैचों में 150 विकेट अपने नाम किए हैं. इस दौरान उनका गेंदबाज़ी औसत 23 से थोड़ा अधिक रहा है, जबकि उनकी इकॉनमी रेट महज़ 4.5 से थोड़ी ज़्यादा है.

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