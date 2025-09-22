एशिया कप सुपर 4 चरण के मैच शुरू हो चुके हैं. पहले बांग्लादेश ने श्रीलंका पर 4 विकेट की रोमांचक जीत दर्ज की. उसके बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया है. धीरे-धीरे फाइनल की दौड़ में रोमांच भरने लगा है. बताते चलें कि सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल (Asia Cup 2025 Points Table) में टॉप-2 टीमों के बीच 28 सितंबर को फाइनल (Asia Cup Final Date) खेला जाएगा. यहां जान लीजिए कि आज एशिया कप में कोई मैच खेला जाएगा या नहीं?

आज किसका मैच?

एशिया कप सुपर 4 चरण में अभी चार मुकाबले बाकी हैं, लेकिन आज यानी 22 सितंबर को कोई मैच नहीं खेला जाएगा. जहां तक फाइनल पर फैसले की बात है, उसकी दौड़ फिलहाल रोमांचक बनी हुई है. टेबल में भारत टॉप पर विराजमान है, जबकि बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है. श्रीलंका और पाकिस्तान क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं.

आज एशिया कप में कोई मैच नहीं खेला जाएगा, लेकिन कल यानी 23 सितंबर को श्रीलंका और पाकिस्तान की टक्कर होने वाली है. यह दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मैच है, जिसमें हारने वाली टीम एशिया कप से लगभग बाहर हो जाएगी.

सुपर 4 में कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच खेला जाएगा. 24 सितंबर को भारत और बांग्लादेश की टक्कर होनी है. इस मुकाबले के बाद बांग्लादेश टीम को एक ही दिन का ब्रेक मिलेगा, क्योंकि अगले ही दिन उसे पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है. सुपर 4 स्टेज का आखिरी मैच 28 सितंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा.

भारतीय टीम अभी टेबल के टॉप पर विराजमान है और एशिया कप 2025 में अभी तक अपने चारों मैच जीत चुकी है. टीम इंडिया अगर सुपर 4 में अगला मैच भी जीत लेती है तो उसकी फाइनल में जगह लगभग पक्की हो जाएगी.

