क्रिकेट एशिया कप के 17वें संस्करण का आगाज 8 टीमों के साथ 9 सितंबर को शुरू हुआ था. 4-4 की टीमों में 2 ग्रुप थे. भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए से और ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर-4 में पहुंची. ओमान, हांगकांग, यूएई और अफगानिस्तान पहले चरण से बाहर हो गई. अब 4 टीमों के बीच फाइनल में पहुंचने के लिए जंग जारी है. सभी टीमें अपना पहला मैच खेल चुकी है, देखें अब किस टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए क्या चाहिए?

टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप 2025 की एकमात्र ऐसी टीम है, जो अभी तक कोई मैच नहीं हारी है. ग्रुप स्टेज में तीनों मैच जीतने के बाद भारत ने सुपर-4 के पहले मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया. टीम का अगला मैच 24 सितंबर को बांग्लादेश और तीसरा मैच 26 सितंबर को श्रीलंका के साथ है.

अगर दोनों मैच भारत ने जीते तो उसका फाइनल में जाना पक्का है, लेकिन अगर सिर्फ एक मैच भी जीता तो उसकी फाइनल में जाने की संभावना बहुत अधिक रहेगी. अभी टीम अंक तालिका में 2 अंकों के साथ टॉप पर है.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम

लिटन दास की कप्तानी में बांग्लादेश ने सुपर-4 के पहले मैच में श्रीलंका को हराकर सभी को हैरान किया. टीम का अगला मैच भारत के साथ 24 सितंबर को भारत के साथ है, अगर इस मैच को वह जीती गई तो उसका फाइनल में जाना लगभग पक्का हो जाएगा. हालांकि बांग्लादेश से टीम इंडिया हारी तो ये टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर माना जाएगा. अभी बांग्लादेश अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, उसके भी 2 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट के आधार पर टीम इंडिया आगे हैं.

श्रीलंका क्रिकेट टीम

श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में तीनों मैच जीते थे, लेकिन सुपर-4 में बांग्लादेश से हारकर उलटफेर का शिकार हुई. श्रीलंका का अगला मैच पाकिस्तान के साथ 23 सितंबर को है. श्रीलंका को हर हाल में ये मैच जीतना है, उसके बाद उन्हें दुनिया की सबसे मजबूत टीम (भारत) के साथ 26 सितंबर को खेलना है. टीम को फाइनल में जाने की संभावना को बनाए रखने के लिए दोनों मैच जीतने हैं. श्रीलंका की फाइनल में जाने की राह अब बहुत मुश्किल हो गई है..

पाकिस्तान क्रिकेट टीम

पाकिस्तान एक मैच हार चुकी है, वह अभी अंक तालिका में सबसे नीचे है. उसे फाइनल में जाने के लिए अगले दोनों मैच जीतने हैं. टीम का अगला मैच 23 सितंबर को श्रीलंका के साथ है, जो दोनों के लिए करो या मरो वाला मैच है. इसे जीतने के बाद पाकिस्तान को 25 सितंबर को होने वाले अगले मैच में बांग्लादेश को भी हराना होगा.

एशिया कप 2025 फाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान संभव

पाकिस्तान अभी अपना मैच भारत जैसी मजबूत टीम से हारी है, वह अगले दोनों मैच जीते तो उसके 4 अंक हो जाएंगे. टीम को चाहिए होगा कि भारत अपने अगले दोनों मैचों में जीत दर्ज करे, जिसकी पूरी संभावना है. इस स्थिति में बांग्लादेश और श्रीलंका 2-2 अंक पर रह जाएगी, इसलिए फाइनल में भारत और पाकिस्तान पहुंच जाएगी.

एशिया कप 2025 का फाइनल मैच किस तारीख को खेला जाएगा?

28 सितंबर, 2025 (रविवार).

एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कहां खेला जाएगा?

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई.

एशिया कप 2025 फाइनल मैच की टाइमिंग

एशिया कप का फाइनल दुबई में शाम को 6:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस समय रात के 8 बजे रहे होंगे. भारत के समयनुसार टॉस शाम को 7:30 बजे होगा.

एशिया कप 2025 फाइनल मैच का लाइव प्रसारण किन चैनल पर होगा?

एशिया कप 2025 का ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. निम्न चैनलों पर एशिया कप के मैचों का लाइव प्रसारण हो रहा है.

सोनी स्पोर्ट्स 1

सोनी स्पोर्ट्स 3 (हिंदी)

सोनी स्पोर्ट्स 4

सोनी स्पोर्ट्स 5

एशिया कप 2025 फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

एशिया कप फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी. फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी.