भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज से शुभमन गिल की वनडे कप्तान के तौर पर शुरुआत होगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इस सीरीज का हिस्सा हैं, दोनों 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार मैदान पर दिखेंगे. खास बात यह है कि रोहित और विराट अब शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते दिखेंगे.

स्मिथ, कमिंस और लाबुशेन नहीं हैं टीम का हिस्सा

ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. वह अभी चोट से रिकवर हो रहे हैं. उनकी जगह मिचेल मार्श के हाथों में टीम की कमान है. स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे कल यानी रविवार, 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. रविवार से दोनों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा.

कितने बजे से भारत में लाइव देख सकेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेला जाने वाले पहले वनडे का टॉस सुबह साढ़े 8 बजे होगा, वहीं मैच की शुरुआत 9 बजे से होगी.

कहां लाइव देख सकेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे?

भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक इस मुकाबले के जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल.

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम- मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट और मिचेल स्टार्क.