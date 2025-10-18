हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs AUS 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे कल यानी रविवार, 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. यहां जानें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 18 Oct 2025 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज से शुभमन गिल की वनडे कप्तान के तौर पर शुरुआत होगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इस सीरीज का हिस्सा हैं, दोनों 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार मैदान पर दिखेंगे. खास बात यह है कि रोहित और विराट अब शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते दिखेंगे.

स्मिथ, कमिंस और लाबुशेन नहीं हैं टीम का हिस्सा

ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. वह अभी चोट से रिकवर हो रहे हैं. उनकी जगह मिचेल मार्श के हाथों में टीम की कमान है. स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे कल यानी रविवार, 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. रविवार से दोनों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा. 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा. 

कितने बजे से भारत में लाइव देख सकेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेला जाने वाले पहले वनडे का टॉस सुबह साढ़े 8 बजे होगा, वहीं मैच की शुरुआत 9 बजे से होगी. 

कहां लाइव देख सकेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे?

भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक इस मुकाबले के जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल.

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम- मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट और मिचेल स्टार्क.

Published at : 18 Oct 2025 06:08 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins VIRAT KOHLI IND Vs AUS 1st ODI SHUBMAN GILL INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' जैसी धांसू लोककथाएं पसंद हैं तो ये 3 फिल्में ओटीटी पर देख लीजिए
'कांतारा चैप्टर 1' जैसी धांसू लोककथाएं पसंद हैं तो ये 3 फिल्में ओटीटी पर देख लीजिए
दिल्ली NCR
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
ट्रेंडिंग
सर गरीबी भी तो देख लो... सामान रखने वाली बस की डिग्गी में मिली सवारी तो दो फाड़ हुए यूजर्स, देखें वीडियो
सर गरीबी भी तो देख लो... सामान रखने वाली बस की डिग्गी में मिली सवारी तो दो फाड़ हुए यूजर्स, देखें वीडियो
हेल्थ
Diwali 2025: पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं होते ग्रीन पटाखे, आतिशबाजी से पहले ऐसे रखें खुद का ध्यान
पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं होते ग्रीन पटाखे, आतिशबाजी से पहले ऐसे रखें खुद का ध्यान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget