हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकितने बजे से शुरू होंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? भारत के मैच की क्या है टाइमिंग? जानें फुल डिटेल्स

कितने बजे से शुरू होंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? भारत के मैच की क्या है टाइमिंग? जानें फुल डिटेल्स

2026 T20 World Cup Semi Final Match Timings And Venue: भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है. यहां जानें सेमीफाइनल मुकाबलों की A टू Z डिटेल्स.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 02 Mar 2026 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप अब अपने अंतिम पड़ाव में है. सुपर-8 के मैच भी अब खत्म हो गए हैं. सेमीफाइनल की चार टीमें कंफर्म हो गई हैं. भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है. पहला सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. फिर दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा. 

सेमीफाइनल के वेन्यू भी कंफर्म हो गए हैं. दरअसल, पाकिस्तान की वजह से पहले सेमीफाइनल के वेन्यू का एलान नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के टूर्नामेंट से बाहर होते ही वेन्यू कंफर्म कर दिए गए थे. पहला सेमीफाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. वहीं दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के नामखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. 

बुधवार, 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल 

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच 2026 टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. शाम साढ़े छह बजे इस मैच का टॉस होगा, वहीं सात बजे मुकाबले की शुरुआत होगी. मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. हालांकि, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका लीग स्टेज में न्यूजीलैंड को बुरी तरह हरा चुकी है. 

गुरुवार, 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल 

भारत और इंग्लैंड के बीच 2026 टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. शाम साढ़े छह बजे इस मैच का टॉस होगा, वहीं सात बजे मुकाबले की शुरुआत होगी. इंग्लैंड ने ही 2022 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को हराया और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था. ऐसे में भारत के पास बदला लेने का मौका है. 

बारिश के लिए रखा गया है रिजर्व डे 

2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मैचों के लिए आईसीसी ने रिजर्व डे रखा है. अगर 4 मार्च को पहले सेमीफाइनल में बारिश होती है और मैच नहीं खेला जाता है तो फिर अगले दिन मैच खेला जाएगा. ऐसे ही 5 मार्च को भी मैच नहीं होता है तो फिर अगले दिन होगा. हालांकि, पहले तय समय पर मैच कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, अगर 5 ओवर का मैच भी संभव नहीं होता है तभी रिजर्व डे का इस्तेमाल किया जाएगा.   

Published at : 02 Mar 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
India Vs England Cricket World Cup South Africa Vs New Zealand IND VS ENG T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? भारत के मैच की क्या है टाइमिंग? जानें फुल डिटेल्स
कितने बजे से शुरू होंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? भारत के मैच की क्या है टाइमिंग? जानें फुल डिटेल्स
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
क्रिकेट
बारिश में धुला टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो कैसे होगा विजेता का फैसला? जानें इसे लेकर ICC का नियम
बारिश में धुला टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो कैसे होगा विजेता का फैसला? जानें इसे लेकर ICC का नियम
क्रिकेट
सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो तिलमिलाए मोहम्मद आमिर, भारत के खिलाफ फिर उगला जहर; जानें अब क्या बोले
सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो तिलमिलाए मोहम्मद आमिर, भारत के खिलाफ फिर उगला जहर
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran-Isarel News: ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
इंडिया
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 
क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 
यूटिलिटी
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget