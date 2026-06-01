हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL Trophy पर ऐसा क्या लिखा था? जिसे पढ़ रहे थे विराट कोहली तो छूट गई अनुष्का शर्मा की हंसी

IPL Trophy पर ऐसा क्या लिखा था? जिसे पढ़ रहे थे विराट कोहली तो छूट गई अनुष्का शर्मा की हंसी

Virat Kohli-Anushka Sharma: RCB के चैंपियन बनने के बाद विराट कोहली ने हर मोमेंट अनुष्का शर्मा के साथ एन्जॉय किया. जब कोहली IPL 2026 ट्रॉफी पर लिखा हुआ कुछ पढ़ रहे थे, तब अनुष्का और भुवि जोर से हंस पड़े.

By : शिवम | Updated at : 01 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के चैंपियन बनने के बाद सभी खिलाड़ियों के परिवार वाले ग्राउंड पर थे, विराट कोहली ने भी हर मोमेंट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एन्जॉय किया. RCB लगातार दूसरी बार IPL ट्रॉफी जीती है, ऐसा करने वाली ये तीसरी टीम है. विराट का बल्ला पूरे सीजन चला, लेकिन सबसे यादगार पारी फाइनल की रही. उन्होंने नाबाद 75 रन बनाए और छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत तक पहुंचाया.

विराट कोहली ने IPL 2026 में खेली 16 पारियों में 675 रन बनाए, वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर रहे. उन्होंने फाइनल में चेज करते हुए 42 गेंदों में 3 छक्के और 9 चौकों की मदद से 75 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. पूरे मैच में कोहली फन मूड में थे, क्योंकि शुरुआत से मैच पर RCB की मजबूत पकड़ रही. स्टैंड में बैठी अनुष्का शर्मा का भी हर इमोशन देखने को मिला. जब कोहली को आउट दिया गया तो वो मायूस हो गई, लेकिन जैसे ही थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया तो वो खुशी से झूम उठी.

रॉयल चैलेंजर्स की जीत पर वह बहुत खुश हुईं. मैच के बाद विराट कोहली खुद उन्हें लेने गए और ग्राउंड पर लाए. फाइनल के बाद टीम ने होटल में रात भर जश्न मनाया. RCB ने पार्टी का वीडियो शेयर किया, जिसमें कोहली और अनुष्का साथ डांस कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- IPL 2026 खत्म, अब टीम इंडिया का अगला मैच कब? एक्शन में दिखेंगे विराट-रोहित; नोट कर लीजिए शेड्यूल

IPL ट्रॉफी पर क्या पढ़ रहे थे विराट कोहली? अनुष्का की छूटी हंसी

विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और उनकी पत्नियां IPL ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवा रही थीं. इस दौरान सभी बहुत खुश थे. तब विराट ने ट्रॉफी उठाई और कुछ पढ़ने लगे, कोहली का चेहरा हैरानी भरा था और अनुष्का और भुवि की हंसी छूट गई. ये फोटो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि ट्रॉफी पर चैंपियन टीम का नाम और जिस साल ट्रॉफी जीती है वो लिखा जाता है. शायद कोहली वही ढूंढ रहे होंगे, या उन्होंने कुछ मजाक किया होगा जिस पर अनुष्का जोर से हंसने लगी.

यह भी पढ़ें- अब इन 3 टीमों के बदले जाएंगे कप्तान, ऋषभ पंत ने खुद छोड़ दी कप्तानी; IPL 2027 से पहले होगा एक्शन

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Virushka Anushka Sharma Royal Challengers Bengaluru IPL Trophy RCB VIRAT KOHLI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL Trophy पर ऐसा क्या लिखा था? जिसे पढ़ रहे थे विराट कोहली तो छूट गई अनुष्का शर्मा की हंसी
IPL Trophy पर ऐसा क्या लिखा था? जिसे पढ़ रहे थे विराट कोहली तो छूट गई अनुष्का शर्मा की हंसी
क्रिकेट
आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ वैभव सूर्यवंशी की ये फोटो वायरल, आप भी देखिए क्या है माजरा
आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ वैभव सूर्यवंशी की ये फोटो वायरल, आप भी देखिए क्या है माजरा
क्रिकेट
अब इन 3 टीमों के बदले जाएंगे कप्तान, ऋषभ पंत ने खुद छोड़ दी कप्तानी; IPL 2027 से पहले होगा एक्शन
अब इन 3 टीमों के बदले जाएंगे कप्तान, ऋषभ पंत ने खुद छोड़ दी कप्तानी; IPL 2027 से पहले होगा एक्शन
क्रिकेट
RCB Vs GT Final IPL 2026: गुजरात की हार पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा- BCCI को एक दिन मैच आगे बढ़ा देना चाहिए था
गुजरात की हार पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा- BCCI को एक दिन मैच आगे बढ़ा देना चाहिए था
Advertisement

वीडियोज

New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया ऐलान; 15 दिन का अल्टीमेटम
सूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया ऐलान; 15 दिन का अल्टीमेटम
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
Home Tips
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget