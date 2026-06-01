हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ वैभव सूर्यवंशी की ये फोटो वायरल, आप भी देखिए क्या है माजरा

आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ वैभव सूर्यवंशी की ये फोटो वायरल, आप भी देखिए क्या है माजरा

आईपीएल फाइनल के दौरान एक तस्वीर ने क्रिकेट जगत में नई चर्चा छेड़ दी. वैभव सूर्यवंशी आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पास बैठे दिखाई दिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 01 Jun 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 का सीजन कई खिलाड़ियों के लिए यादगार रहा, लेकिन जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वह वैभव सूर्यवंशी रहे. कम उम्र में जिस आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला लगातार रन बरसाता रहा और आखिर में उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया.

आईपीएल फाइनल के दौरान एक तस्वीर ने क्रिकेट जगत में नई चर्चा छेड़ दी. वैभव सूर्यवंशी आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पास बैठे दिखाई दिए. इसके बाद सोशल मीडिया और क्रिकेट गलियारों में उनके भविष्य को लेकर बातचीत और तेज हो गई. हालांकि किसी खिलाड़ी का चयन केवल प्रदर्शन और चयनकर्ताओं के फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन इतना जरूर है कि वैभव ने अपने खेल से मजबूत दावेदारी पेश कर दी है.

राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हुए वैभव ने पूरे सीजन में 776 रन बनाए. उन्होंने 5 अर्धशतक और 1 शतक लगाया. कई मौकों पर टीम मुश्किल में थी, लेकिन युवा बल्लेबाज ने जिम्मेदारी उठाकर पारी संभाली. नॉकआउट मुकाबलों में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और लगातार दो मैचों में शतक के बेहद करीब पहुंच गए. अब सभी की नजर आने वाले बड़े टूर्नामेंटों और भारतीय टीम के अगले चयन पर टिकी हुई है. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि आईपीएल 2026 में जिस तरह का प्रदर्शन वैभव ने किया है, उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा. उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, बड़े शॉट खेलने की क्षमता और दबाव में रन बनाने का हुनर साफ दिखाई दिया.

फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय क्रिकेट में अपनी मजबूत पहचान बना ली है. अगर वह इसी तरह लगातार प्रदर्शन करते रहे, तो भारतीय टीम की जर्सी पहनने का सपना जल्द हकीकत में बदल सकता है. आने वाला समय इस युवा बल्लेबाज के करियर का सबसे महत्वपूर्ण दौर साबित हो सकता है. 

Published at : 01 Jun 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Jay Shah INDIAN CRICKET TEAM IPL 2026 Vaibhav Sooryavansi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ वैभव सूर्यवंशी की ये फोटो वायरल, आप भी देखिए क्या है माजरा
आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ वैभव सूर्यवंशी की ये फोटो वायरल, आप भी देखिए क्या है माजरा
क्रिकेट
अब इन 3 टीमों के बदले जाएंगे कप्तान, ऋषभ पंत ने खुद छोड़ दी कप्तानी; IPL 2027 से पहले होगा एक्शन
अब इन 3 टीमों के बदले जाएंगे कप्तान, ऋषभ पंत ने खुद छोड़ दी कप्तानी; IPL 2027 से पहले होगा एक्शन
क्रिकेट
RCB Vs GT Final IPL 2026: गुजरात की हार पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा- BCCI को एक दिन मैच आगे बढ़ा देना चाहिए था
गुजरात की हार पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा- BCCI को एक दिन मैच आगे बढ़ा देना चाहिए था
क्रिकेट
IPL 2026 खत्म, अब टीम इंडिया का अगला मैच कब? एक्शन में दिखेंगे विराट-रोहित; नोट कर लीजिए शेड्यूल
IPL 2026 खत्म, अब टीम इंडिया का अगला मैच कब? एक्शन में दिखेंगे विराट-रोहित; नोट कर लीजिए शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए अटैक के बाद क्या होगा ममता बनर्जी का अगला कदम? TMC ने बताया
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए अटैक के बाद क्या होगा ममता बनर्जी का अगला कदम? TMC ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
अब इन 3 टीमों के बदले जाएंगे कप्तान, ऋषभ पंत ने खुद छोड़ दी कप्तानी; IPL 2027 से पहले होगा एक्शन
अब इन 3 टीमों के बदले जाएंगे कप्तान, ऋषभ पंत ने खुद छोड़ दी कप्तानी; IPL 2027 से पहले होगा एक्शन
टेलीविजन
3-4 दिन वेंटिलेटर पर थे शोएब इब्राहिम के पिता, अब एक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट, पत्नी दीपिका की तबियत को लेकर कहा ये
3-4 दिन वेंटिलेटर पर थे शोएब इब्राहिम के पिता, अब एक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट, पत्नी दीपिका की तबियत को लेकर कहा ये
इंडिया
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
पंजाब
Ludhiana News: पाना-चाबी फैक्ट्री में गैस लीक, दम घुटने से पिता-बेटे समेत 3 की मौत, कई मजदूर अस्पताल में भर्ती
लुधियाना: पाना-चाबी फैक्ट्री में गैस लीक, दम घुटने से पिता-बेटे समेत 3 की मौत, कई मजदूर अस्पताल में भर्ती
शिक्षा
JEE एडवांस्ड में बिहार के शुभम कुमार ने हासिल की AIR 1, मेहनत से लिखा सफलता का नया अध्याय, जानें उनकी कहानी
JEE एडवांस्ड में बिहार के शुभम कुमार ने हासिल की AIR 1, मेहनत से लिखा सफलता का नया अध्याय, जानें उनकी कहानी
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget