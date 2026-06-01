आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ वैभव सूर्यवंशी की ये फोटो वायरल, आप भी देखिए क्या है माजरा

आईपीएल 2026 का सीजन कई खिलाड़ियों के लिए यादगार रहा, लेकिन जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वह वैभव सूर्यवंशी रहे. कम उम्र में जिस आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला लगातार रन बरसाता रहा और आखिर में उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया.

आईपीएल फाइनल के दौरान एक तस्वीर ने क्रिकेट जगत में नई चर्चा छेड़ दी. वैभव सूर्यवंशी आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पास बैठे दिखाई दिए. इसके बाद सोशल मीडिया और क्रिकेट गलियारों में उनके भविष्य को लेकर बातचीत और तेज हो गई. हालांकि किसी खिलाड़ी का चयन केवल प्रदर्शन और चयनकर्ताओं के फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन इतना जरूर है कि वैभव ने अपने खेल से मजबूत दावेदारी पेश कर दी है.

राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हुए वैभव ने पूरे सीजन में 776 रन बनाए. उन्होंने 5 अर्धशतक और 1 शतक लगाया. कई मौकों पर टीम मुश्किल में थी, लेकिन युवा बल्लेबाज ने जिम्मेदारी उठाकर पारी संभाली. नॉकआउट मुकाबलों में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और लगातार दो मैचों में शतक के बेहद करीब पहुंच गए. अब सभी की नजर आने वाले बड़े टूर्नामेंटों और भारतीय टीम के अगले चयन पर टिकी हुई है. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि आईपीएल 2026 में जिस तरह का प्रदर्शन वैभव ने किया है, उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा. उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, बड़े शॉट खेलने की क्षमता और दबाव में रन बनाने का हुनर साफ दिखाई दिया.



फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय क्रिकेट में अपनी मजबूत पहचान बना ली है. अगर वह इसी तरह लगातार प्रदर्शन करते रहे, तो भारतीय टीम की जर्सी पहनने का सपना जल्द हकीकत में बदल सकता है. आने वाला समय इस युवा बल्लेबाज के करियर का सबसे महत्वपूर्ण दौर साबित हो सकता है.