RCB की ऐतिहासिक जीत पर बोले भावी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कहा- हमारे साथ अन्याय हुआ

रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 का खिताब जीता. 3 जून को कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे डीके शिवकुमार ने लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतने पर RCB टीम को बधाई दी, लेकिन फाइनल मुकाबला बेंगलुरू में ना करवाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है.

बता दें कि आईपीएल का फाइनल डिफेंडिंग चैंपियन टीम के होमग्राउंड पर खेला जाता है. चूंकि 2025 में बेंगलुरू ने खिताब जीता था, इसलिए आईपीएल 2026 का फाइनल उसके होमग्राउंड यानी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन BCCI ने वेन्यू बदलकर अहमदाबाद कर दिया था.

हमारे साथ अन्याय हुआ

डीके शिवकुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा - फाइनल मैच बेंगलुरू में होने वाला था, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है. उन्होंने राजनीति करके बेंगलुरू से फाइनल की मेजबानी छीन ली. आरसीबी के खिलाड़ियों ने इस साल भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है. मैं कर्नाटक के लोगों, RCB के फैंस और सरकार की तरफ से आरसीबी टीम को बधाई देता हूं.

RCB ने रचा इतिहास

आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ऐसी केवल तीसरी टीम है, जिसने लगातार 2 साल आईपीएल की ट्रॉफी जीती है. आरसीबी ने 2025 और 2026 में यह मुकाम हासिल किया. इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स (2009 और 2010) और मुंबई इंडियंस (2019 और 2020) ऐसा कर चुकी है.

फाइनल मैच में बेंगलुरू की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. वैसे तो शुभमन गिल का कहना था कि उन्हें पहले बैटिंग करने से फायदा होगा, लेकिन उनकी पूरी टीम केवल 155 रन ही बना पाई. केवल वाशिंगटन सुंदर अर्धशतक लगा पाए. जवाब में वेंकटेश अय्यर ने शुरुआत में 16 गेंद में 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर आरसीबी को बढ़िया शुरुआत दिलाई. बाकी काम विराट कोहली ने पूरा कर दिया, जो अंत तक क्रीज पर डटे रहे और 75 रन बनाकर नाबाद लौटे. उन्होंने छक्का लगाकर बेंगलुरू की जीत सुनिश्चित की.

यह भी पढ़ें:

IPL Trophy पर ऐसा क्या लिखा था? जिसे पढ़ रहे थे विराट कोहली तो छूट गई अनुष्का शर्मा की हंसी

RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल