वैभव सूर्यवंशी के लिए IPL 2026 शानदार रहा. उन्होंने ऑरेंज कैप समेत कई अवार्ड्स जीते, जिसकी ईनामी राशि के रूप में उन्हें लाखों रुपये मिले. टाटा सिएरा भी उन्होंने ही जीती. वह फाइनल के लिए अहमदाबाद आए थे, 15 वर्षीय ये खिलाड़ी ICC अध्यक्ष जय शाह के साथ मैच देख रहा था. संभव है कि उनका आईपीएल प्राइस अगले साल बढ़ जाए, जिन्हें राजस्थान ने 2025 में 1 करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा था. 2026 में भी उनका यही प्राइस था, लेकिन इस सीजन उनकी कमाई 3.10 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में कई रिकार्ड्स बनाए, जिसमें सबसे ज्यादा खास एक सीजन सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रहा. उन्होंने क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. गेल ने 2012 में 59 छक्के लगाए थे, वैभव ने इस संस्करण कुल 72 छक्के लगाए. वह ऑरेंज कैप अवार्ड जीतने वाले भी सबसे युवा खिलाड़ी बन गए, जो रिकॉर्ड पहले साईं सुदर्शन के नाम था. साईं ने पिछले साल ये अवार्ड जीता था, तब उनकी उम्र 23 साल 231 दिन है. वैभव अभी 15 साल के हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप के साथ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, सबसे ज्यादा छक्के, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी जीता. इसके लिए उन्हें लाखों रुपये ईनामी राशि के रूप में मिले.

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IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी की कुल कमाई?

वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपये के साथ रिटेन किया था. इसके आलावा RR की ओर से उन्हें प्रति मैच 7.5 लाख रुपये के हिसाब से मिले. रिपोर्ट के अनुसार उन्हें दोनों प्लेऑफ में खेलने के लिए अतिरिक्त 15 लाख रुपये मैच फीस मिली.

ऑरेंज कैप जीतने के लिए उन्हें 0 लाख रुपये का चेक मिला. मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर के लिए उन्हें 15 लाख रुपये मिले. IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए मिले अवार्ड के साथ उन्हें 10 लाख रुपये मिले. इमर्जिंग प्लेयर ऑप द सीजन बनने पर भी उन्हें 10 लाख रुपये मिले.

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सुपरस्ट्राइकर ऑफ द सीजन बनने पर वैभव सूर्यवंशी को टाटा सिएरा कार ओर 10 लाख रुपये कैच मिले. उन्हें मिली कार के टॉप मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 21 लाख रुपये से अधिक है.

इसका आलावा IPL 2026 में कई मैचों में उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच, सुपरस्ट्राइकर ऑफ द मैच, सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए अवार्ड जीते. इनसे उनकी कुल कमाई 5 लाख रुपये की हुई. इस तरह उन्होंने IPL 2026 में कुल 3 करोड़ 10 लाख रुपये की कमाई की.