OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत

वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को हरा दिया है. निर्धारित 50 ओवरों में दोनों टीम 213 रन बना सकी थीं, वहीं सुपर ओवर में बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के सामने 11 रनों का लक्ष्य रखा था, जवाब में बांग्लादेश सिर्फ 9 रन ही बना सका. इसी के साथ तीन वनडे मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज ने एक-एक से बराबरी कर ली है. बता दें कि यह मैच इसलिए भी यादगार बना क्योंकि कैरेबियाई टीम ने गेंदबाजी में एक भी पेसर का इस्तेमाल नहीं किया था.

जब पारी का आखिरी ओवर आया तो वेस्टइंडीज को 5 रन बनाने थे और हाथ में सिर्फ 2 विकेट बचे थे. ओवर की पहली चार गेंदों में सैफ हसन ने सिर्फ 2 रन दिए, हालत ऐसी हो गई कि वेस्टइंडीज को 2 गेंद में 3 रन बनाने थे. पांचवीं गेंद पर अकील हुसैन आउट हुए, वहीं आखिरी गेंद पर 2 रन भागकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने मैच को टाई ब्रेकर पर ला खड़ा किया.

सुपर ओवर में आई रोमांचक जीत

सुपर ओवर की बारी आई तो वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग की. पहली 5 गेंदों में वेस्टइंडीज सिर्फ 6 रन बना सकी थी, आखिरी गेंद पर शाई होप ने चौका लगाकर जैसे तैसे टीम का स्कोर 10 रन पर पहुंचाया. सुपर ओवर का खेल भी आखिरी गेंद तक रोमांचक बना रहा. बांग्लादेश को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 3 रन बनाने थे, लेकिन सैफ हसन सिर्फ एक ही रन भाग पाए. इस तरह कैरेबियाई टीम ने सुपर ओवर की अंतिम गेंद पर एक रन से जीत सुनिश्चित की.

इस मुकाबले में पहली पारी में गेंदबाजी करते समय वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाजों ने सभी 50 ओवर गेंदबाजी की थी. स्पिनरों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को सिर्फ 213 ही रन बनाने दिए थे. यह मेंस वनडे क्रिकेट में पहली बार है, जब किसी टीम के स्पिन गेंदबाजों ने ही सभी 50 ओवर बॉलिंग की हो.

