7 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी पर विराट कोहली खाता भी नहीं खोल पाए थे. पर्थ में भारतीय टीम को पहले वनडे मैच में 7 विकेट की बड़ी हार झेलनी पड़ी. अब दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाना है, जहां विराट को शायद कई सारे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से भी ज्यादा खेलना पसंद है. उनके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं, क्योंकि यहां तीनों फॉर्मेट में वो 975 रन बना चुके हैं.

वैसे तो विराट कोहली टी20 और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों फॉर्मेट में विराट के एडिलेड में आंकड़े कंगारू टीम की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी लग रहे हैं. एडिलेड में खेली तीनों टी20 पारियों में कोहली ने 204 रन बनाए हैं और तीनों पारियों में अर्धशतक लगाया है. टेस्ट की बात करें तो एडिलेड में उनका औसत 52.7 का है. यहां रेड बॉल मैचों में उन्होंने 527 रन बनाए हैं. एडिलेड में विराट कोहली के ODI आंकड़े भी बहुत गजब के हैं. यहां उन्होंने 4 वनडे पारियों में 61 के बेहतरीन औसत से 244 रन बनाए हैं.

एडिलेड के बादशाह विराट कोहली

विराट कोहली ने टी20, टेस्ट और वनडे में मिलाकर एडिलेड के मैदान में 17 पारियों में कुल 65 के जबरदस्त औसत से 975 रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम को विराट कोहली से इसलिए भी भय खाना चाहिए क्योंकि उनके बल्ले से एडिलेड के मैदान में 5 शतक और चार हाफ-सेंचुरी निकली हैं.

विराट कोहली ने इस मैदान में अपनी पिछली दोनों वनडे पारियों में शतक लगाया है. यह भी बताते चलें कि विराट कोहली एडिलेड में कुल इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में डॉन ब्रैडमैन, स्टीव स्मिथ, एडम गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से आगे हैं. खासतौर पर व्हाइट बॉल मैचों में उनका बल्ला एडिलेड में खूब रनों की बारिश करता है. वनडे और टी20 में मिलाकर विराट ने यहां 7 पारियों में 89 के औसत से 448 रन बनाए हैं.

यह भी पढ़ें:

भारत को आंख दिखा रहा मोहसिन नकवी! BCCI की चेतावनी पर किया पलटवार; बयान खौला देगा हर भारतीय का खून