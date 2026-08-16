IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'सबसे बड़ी जीत', ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद क्या बोले BAN कप्तान शांतो?

'सबसे बड़ी जीत', ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद क्या बोले BAN कप्तान शांतो?

बांग्लादेश ने क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर टेस्ट मैच में हराया है. बांग्लादेश की इस ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान शांतो ने बड़ा बयान दिया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 16 Aug 2026 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश ने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. रविवार को बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में टेस्ट मैच में मात दी. पहली बार बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता है. डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त दी. इस जीत को बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की सबसे बड़ी जीत बताया. 

जीत के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए कप्तान शांतो ने कहा, "बहुत खुश हूं, मुझे खुद पर और खिलाड़ियों पर गर्व है. हमने बहुत मेहनत की है. यह बांग्लादेश के लिए अब तक किसी भी फॉर्मेट में सबसे बड़ी जीत है. आगे चलकर हम भविष्य में कुछ खास करना चाहते हैं."

तेज गेंदबाज हसन महमूद बांग्लादेश की जीत के हीरो रहे. महमूद ने पहली पारी में 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 198 रनों पर रोका था. उनके अलावा तस्कीन अहमद और इबादात हुसैन ने भी दो-दो विकेट लिए. दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश को यह जीत अपने दो मुख्य तेज गेंदबाज नाहिद राणा और शोरिफुल इस्लाम के बिना मिली है. इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेश कितनी अच्छी तरह से ऐसे तेज गेंदबाजों को तैयार कर रहा है, जो विदेशी हालात में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. 

तेज गेंदबाजों को तैयार करने और स्पिन पर निर्भर न रहने के बारे में शांतो ने कहा, "टेस्ट फॉर्मेट में बांग्लादेश के लिए यह सबसे बड़ा बदलाव है. पांच साल पहले तेज गेंदबाज टेस्ट नहीं खेलना चाहते थे. हालांकि, अब हम बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और वे टेस्ट फॉर्मेट को अहमियत दे रहे हैं. वे खेलना चाहते हैं, अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और वर्ल्ड-क्लास बनना चाहते हैं. अब उनकी सोच यही है. मुशफिकुर और मोमिनुल जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने उन्हें अधिक टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया है."

ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 198 रनों पर ऑलआउट होने के बाद बांग्लादेश के ओपनर तंजीद हसन तमीम ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 197 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल था. शांतो ने उनके शांत स्वभाव' और खेल पर उनके असर की तारीफ की. कप्तान ने कहा, "वह व्हाइट-बॉल गेम में आक्रामक खेलते हैं, लेकिन इस टेस्ट में वह शांत रहे और गेंद की मेरिट के हिसाब से शॉट खेले. एक टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर हम चाहते हैं कि वह असरदार खेल दिखाएं, और उन्होंने ऐसा किया"

बांग्लादेश के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का अब सुनहरा मौका होगा. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से खेला जाना है. बांग्लादेश के कप्तान शांतो मानते हैं कि ऐसा करने के लिए उन्हें हर मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा. उन्होंने कहा कि टीम को दूसरे टेस्ट में जीत के लिए लगातार पांच दिन अच्छा खेलना होगा और सेशन-दर-सेशन बढ़िया खेल दिखाना होगा.

यह भी पढ़ें- 

देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, 150 रन बनाने वाले बने तीसरे भारतीय

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Australia Vs Bangladesh Najmul Hossain Shanto AUS Vs BAN 1st Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'सबसे बड़ी जीत', ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद क्या बोले BAN कप्तान शांतो?
'सबसे बड़ी जीत', ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद क्या बोले BAN कप्तान शांतो?
क्रिकेट
मैंने शाहिद अफरीदी से झगड़ा किया, शोएब अख्तर ने खोला 2011 वर्ल्ड कप का राज
मैंने शाहिद अफरीदी से झगड़ा किया, शोएब अख्तर ने खोला 2011 वर्ल्ड कप का राज
क्रिकेट
भारत का छठा विकेट गिरा, रवींद्र जडेजा आउट; ध्रुव ओर सुथार क्रीज पर मौजदू
भारत का छठा विकेट गिरा, रवींद्र जडेजा आउट; ध्रुव ओर सुथार क्रीज पर मौजदू
क्रिकेट
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Akhil Sachdeva ने खोला राज, Emraan Hashmi ने खुद किया था Call; Awarapan 2 का गाना होगा खास
Awarapan 2 ने Batwara 1947 को पछाड़ा, Sunny Deol की फिल्म पर भारी पड़ी Emraan Hashmi की Movie
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्टालिन ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- ‘मेरे प्यारे दोस्त...’
स्टालिन ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- ‘मेरे प्यारे दोस्त...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 से पहले मायावती के सामने ये बड़ी चुनौती! कैसे साधेंगी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला?
2027 से पहले मायावती के सामने ये बड़ी चुनौती! कैसे साधेंगी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला?
क्रिकेट
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
इंडिया
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
ऑटो
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इंडिया
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget