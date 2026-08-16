'सबसे बड़ी जीत', ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद क्या बोले BAN कप्तान शांतो?

बांग्लादेश ने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. रविवार को बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में टेस्ट मैच में मात दी. पहली बार बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता है. डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त दी. इस जीत को बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की सबसे बड़ी जीत बताया.

जीत के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए कप्तान शांतो ने कहा, "बहुत खुश हूं, मुझे खुद पर और खिलाड़ियों पर गर्व है. हमने बहुत मेहनत की है. यह बांग्लादेश के लिए अब तक किसी भी फॉर्मेट में सबसे बड़ी जीत है. आगे चलकर हम भविष्य में कुछ खास करना चाहते हैं."

तेज गेंदबाज हसन महमूद बांग्लादेश की जीत के हीरो रहे. महमूद ने पहली पारी में 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 198 रनों पर रोका था. उनके अलावा तस्कीन अहमद और इबादात हुसैन ने भी दो-दो विकेट लिए. दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश को यह जीत अपने दो मुख्य तेज गेंदबाज नाहिद राणा और शोरिफुल इस्लाम के बिना मिली है. इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेश कितनी अच्छी तरह से ऐसे तेज गेंदबाजों को तैयार कर रहा है, जो विदेशी हालात में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

तेज गेंदबाजों को तैयार करने और स्पिन पर निर्भर न रहने के बारे में शांतो ने कहा, "टेस्ट फॉर्मेट में बांग्लादेश के लिए यह सबसे बड़ा बदलाव है. पांच साल पहले तेज गेंदबाज टेस्ट नहीं खेलना चाहते थे. हालांकि, अब हम बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और वे टेस्ट फॉर्मेट को अहमियत दे रहे हैं. वे खेलना चाहते हैं, अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और वर्ल्ड-क्लास बनना चाहते हैं. अब उनकी सोच यही है. मुशफिकुर और मोमिनुल जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने उन्हें अधिक टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया है."

ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 198 रनों पर ऑलआउट होने के बाद बांग्लादेश के ओपनर तंजीद हसन तमीम ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 197 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल था. शांतो ने उनके शांत स्वभाव' और खेल पर उनके असर की तारीफ की. कप्तान ने कहा, "वह व्हाइट-बॉल गेम में आक्रामक खेलते हैं, लेकिन इस टेस्ट में वह शांत रहे और गेंद की मेरिट के हिसाब से शॉट खेले. एक टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर हम चाहते हैं कि वह असरदार खेल दिखाएं, और उन्होंने ऐसा किया"

बांग्लादेश के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का अब सुनहरा मौका होगा. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से खेला जाना है. बांग्लादेश के कप्तान शांतो मानते हैं कि ऐसा करने के लिए उन्हें हर मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा. उन्होंने कहा कि टीम को दूसरे टेस्ट में जीत के लिए लगातार पांच दिन अच्छा खेलना होगा और सेशन-दर-सेशन बढ़िया खेल दिखाना होगा.

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