LIVE: गॉल से आई अच्छी खबर, बारिश रुकी; अब कब शुरू होगा मैच?

गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट का आज (16 अगस्त) दूसरा दिन है. बारिश से प्रभावित पहले दिन कुल 73 ओवरों का खेल हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने 2 विकेट गंवाकर 288 रन बना लिए हैं. केएल राहुल 77 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हुए थे, जिनके हाथ और पैर में खिंचाव आ गया था. यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर रन आउट हुए थे, शुभमन गिल सिर्फ 16 रन बना पाए. पहले दिन देवदत्त पडिक्कल ने ऐतिहासिक शतक जड़ा, वह 131 और ऋषभ पंत 27 की अपनी पारी को आज आगे बढ़ाएंगे.

पहले दिन क्या कुछ हुआ

शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले सेशन में यशस्वी जायसवाल के रूप में एक विकेट गिरा, वह 32 रन बनाकर रन आउट हो गए. केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने 150 की साझेदारी की, दोनों दूसरे सेशन में जमे रहे और कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन तीसरे सेशन के शुरू होने से पहले राहुल को क्रैम्प की समस्या हुई, जिससे उन्हें 77 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा. इसके बाद आए शुभमन गिल बड़ी पारी नहीं खेल सके, वह 16 रन बनाकर कैच आउट हो गए. इसके बाद पडिक्कल ने अपना शतक पूरा किया, वह 15 अगस्त के दिन टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने. पहले दिन भारत ने 2 विकेट गंवाकर 288 रन बनाए. पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे, जो दूसरे दिन अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे.

भारत की प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पड़िक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण.

श्रीलंका की प्लेइंग 11: लहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चांदीमल, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवंता, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिता फर्नांडो.

टॉस का नतीजा: भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी.

भारत बनाम श्रीलंका मैच का लाइव प्रसारण

भारत बनाम श्रीलंका मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हो रहा है.

भारत बनाम श्रीलंका मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

भारत बनाम श्रीलंका मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर हो रही है.

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