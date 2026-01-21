विराट कोहली (Virat Kohli) दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक होने के साथ-साथ सबसे स्मार्ट क्रिकेटरों की लिस्ट में भी टॉप पर हैं. अक्सर महिला फैन कोहली को उनकी खूबसूरती और स्मार्टनेस के लिए ही फॉलो करती हैं. वहीं अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठकर परफ्यूम और क्रीम लगाते हुए दिख रहे हैं.

कोहली जिस ढंग से तैयार हो रहे हैं, उसे देखकर वाकई एक बार को महिलाएं भी शर्मा जाएंगी. वीडियो शेयर करने के साथ दावा किया जा रहा है कि विराट बैटिंग पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि वीडियो बैटिंग पर उतरने से पहले या आउट होने के बाद का है.

वीडियो में दिखा दिलचस्प नजारा

वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्रेसिंग रूम में मौजूद कोहली पहले अपने बैग से परफ्यूम निकालकर लगाते हैं. इसके बाद वह टेबल पर रखी क्रीम लगाते हैं. गौर करने वाली बात यह रही कि इस बीच कोहली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, "बैटिंग पर आने से पहले विराट की तैयारी का सीन."

Prep scene of Virat Kohli before coming to bat 😂🔥 pic.twitter.com/oFysOaNkho — Sohel. (@SohelVkf) January 21, 2026

शानदार फॉर्म में कोहली

कोहली इन दिनों लगातार शानदार फॉर्म का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं, जिसके चलते वह हाल ही में वनडे के नंबर वन बल्लेबाज बने थे. तीन दिन पहले समाप्त हुई न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज थे. उन्होंने तीन मैचों की तीन पारियों में 80 की औसत से 240 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला था.

इस सीरीज से पहले कोहली दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई दिए थे. टूर्नामेंट में कोहली ने दो मैच खेले थे, जिसमें शानदार बैटिंग करते हुए क्रमश: 131 और 77 रन बनाए थे. वहीं विजय हजारे से पहले कोहली ने अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में दो शतक और एक अर्धशतक लगाया था.