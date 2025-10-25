रोहित शर्मा नाबाद 121 और विराट कोहली नाबाद 74 की दमदार पारियों की बदौलत भारत ने सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को रौंद डाला. टीम इंडिया ने सिर्फ 38.3 ओवर में ही एक विकेट खोकर 237 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. इस मैच में किंग कोहली ने इतिहास रच दिया है. वह सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. विराट ने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा को पीछे छोड़स यह महारिकॉर्ड अपने नाम किया.

विराट कोहली के नाम अब वनडे क्रिकेट के 305 मैचों में 57.71 की औसत से 14255 रन हो गए हैं. वहीं श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा के नाम 404 मैचों में 14234 रन हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर के नाम 463 वनडे मैचों में 18426 रन हैं.

वनडे क्रिकेट के इतिहास में में सबसे रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर - 18426 रन

विराट कोहली - 14235 रन

कुमार संगकारा - 14234 रन

रिकी पोंटिंग - 13704 रन

सनथ जयसूर्या - 13430 रन

सिडनी में दमदार अर्धशतक के बाद विराट कोहली ने बोला थैंकयू ऑस्ट्रेलिया

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में बिताई यादों पर कहा, "मुझे लगता है यह सब 2013 में शुरू हुआ. हम (विराट और रोहित) अगर बड़ी पार्टनरशिप करते हैं, 20 ओवर साथ खेल जाते हैं, तब हम जान चुके होते हैं कि हमारी पारियां टीम की जीत के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, विरोधी टीम को भी यह आभास हो चुका होता है. हमें इस देश में आकर खेलना पसंद रहा है, यहां हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है. आप सभी (ऑस्ट्रेलियाई क्राउड) का हमारे समर्थन में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. थैंकयू ऑस्ट्रेलिया."

भारत ने 9 विकेट से जीता तीसरा वनडे

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हरा दिया. रोहित शर्मा ने 121 रनों की मैच विनिंग पारी खेलते हुए टीम इंडिया की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. दूसरी ओर विराट कोहली भी 74 रनों की अर्धशतकीय पारी खेल नाबाद लौटे. भारत ने चाहे सिडनी में खेला गया तीसरा वनडे मैच जीत लिया हो, लेकिन सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की है. यह बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल की पहली जीत भी है.