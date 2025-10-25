हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली, कुमार संगाकारा को छोड़ा पीछे

वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली, कुमार संगाकारा को छोड़ा पीछे

Virat Kohli ODI Runs: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली ने नाबाद 74 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. विराट अब वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

रोहित शर्मा नाबाद 121 और विराट कोहली नाबाद 74 की दमदार पारियों की बदौलत भारत ने सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को रौंद डाला. टीम इंडिया ने सिर्फ 38.3 ओवर में ही एक विकेट खोकर 237 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. इस मैच में किंग कोहली ने इतिहास रच दिया है. वह सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. विराट ने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा को पीछे छोड़स यह महारिकॉर्ड अपने नाम किया. 

विराट कोहली के नाम अब वनडे क्रिकेट के 305 मैचों में 57.71 की औसत से 14255 रन हो गए हैं. वहीं श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा के नाम 404 मैचों में 14234 रन हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर के नाम 463 वनडे मैचों में 18426 रन हैं. 

वनडे क्रिकेट के इतिहास में में सबसे रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर - 18426 रन
विराट कोहली - 14235 रन
कुमार संगकारा - 14234 रन
रिकी पोंटिंग - 13704 रन
सनथ जयसूर्या - 13430 रन

सिडनी में दमदार अर्धशतक के बाद विराट कोहली ने बोला थैंकयू ऑस्ट्रेलिया

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में बिताई यादों पर कहा, "मुझे लगता है यह सब 2013 में शुरू हुआ. हम (विराट और रोहित) अगर बड़ी पार्टनरशिप करते हैं, 20 ओवर साथ खेल जाते हैं, तब हम जान चुके होते हैं कि हमारी पारियां टीम की जीत के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, विरोधी टीम को भी यह आभास हो चुका होता है. हमें इस देश में आकर खेलना पसंद रहा है, यहां हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है. आप सभी (ऑस्ट्रेलियाई क्राउड) का हमारे समर्थन में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. थैंकयू ऑस्ट्रेलिया."

भारत ने 9 विकेट से जीता तीसरा वनडे 

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हरा दिया. रोहित शर्मा ने 121 रनों की मैच विनिंग पारी खेलते हुए टीम इंडिया की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. दूसरी ओर विराट कोहली भी 74 रनों की अर्धशतकीय पारी खेल नाबाद लौटे. भारत ने चाहे सिडनी में खेला गया तीसरा वनडे मैच जीत लिया हो, लेकिन सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की है. यह बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल की पहली जीत भी है.

Published at : 25 Oct 2025 05:11 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI IND Vs AUS 3rd ODI INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
राजस्थान
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
क्रिकेट
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
Advertisement

वीडियोज

MP News: इंदौर में विदेशी महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ के बाद सरकार पर उठे सवाल
Meerut News: SC के आदेश के बाद Meerut में गरजा बुलडोजर, देखिए वीडियो
Bihar Elections 2025: मुसलमानों का Mahagathbandhan से मोहभंग?AIMIM अध्यक्ष शौकत अली के पोस्ट पर बवाल
Maharsahtra News: हाफिज नगर में बिल्डिंग गिरने की घटना आई सामने, देखिए वीडियो
Bank Account में अब 4 Nominee जोड़ने की सुविधा, जानें नया नियम और प्रक्रिया| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
राजस्थान
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
क्रिकेट
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
ओटीटी
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जनरल नॉलेज
Iran Currency: भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
ट्रेंडिंग
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया- वीडियो वायरल
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget