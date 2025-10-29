विराट-रोहित का नाम कंफर्म नहीं! लेकिन वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया में जरूर खेलेगा ये खिलाड़ी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट-रोहित का नाम कंफर्म नहीं! लेकिन वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया में जरूर खेलेगा ये खिलाड़ी

India ODI World Cup Team: वनडे वर्ल्ड कप 2027 में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं, अभी ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन भारत के एक खिलाड़ी ने अपना नाम फाइनल करने की ठान ली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 29 Oct 2025 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

2027 ODI World Cup Team India Prediction: वर्ल्ड कप 2027 के शुरू होने में अभी काफी समय है, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल होने के लिए अभी से कड़ी मशक्कत कर रहे हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, जहां अभी इन दोनों खिलाड़ियों का नाम भी स्क्वाड में कंफर्म नहीं है, वहीं भारत के ऑलराउंडर गेंदबाज शार्दुल ठाकुर वर्ल्ड कप के लिए टीम में अपनी जगह कंफर्म करना चाहते हैं.

वर्ल्ड कप 2027 में कौन बनाएगा जगह?

शार्दुल ठाकुर आखिरी बार वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच खेलते नजर आए थे. शार्दुल करीब 2 साल से भारत की वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं. वहीं टीम में वापसी करने को लेकर शार्दुल ठाकुर ने कहा कि मेरे लिए जरूरी है कि मैं लगातार क्रिकेट खेलता रहूं और बेहतर प्रदर्शन करूं. भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए मुझे हर दिन बेहतर खेलना होगा.

शार्दुल ठाकुर ने आगे कहा कि 'अगला वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा. इस वर्ल्ड कप में आठवें नंबर पर टीम को गेंदबाजी ऑलराउंडर की जरूरत पड़ सकती है और मैं इस जगह पर जाने के लिए तैयार हूं'. शार्दुल ने आगे कहा कि 'जब भी टीम को जरूरत होगी, मैं खेलने के लिए तैयार हूं. अगर मुझे कल ही बुलाया जाएगा, मैं तब भी तुरंत जा सकता हूं'.

शार्दुल ठाकुर की टीम में जायसवाल

शार्दुल ठाकुर इस समय मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में कप्तानी कर रहे हैं. शार्दुल की टीम में यशस्वी जायसवाल भी जल्द ही शामिल होने वाले हैं. शार्दुल ने बताया कि जायसवाल रणजी ट्रॉफी के तीसरे दौर में मुंबई के लिए खेलेंगे. जायसवाल टीम इंडिया के साथ वनडे सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे. लेकिन प्लेइंग इलेवन में जायसवाल की जगह नहीं बन पाई और वे तीनों मैचों में बेंच पर बैठे रहे. वहीं टी20 सीरीज के लिए जायसवाल को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, वहीं वे अब वापस भारत लौटकर रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले हैं.

Published at : 29 Oct 2025 11:35 AM (IST)
Tags :
Shardul Thakur VIRAT KOHLI Rohit SHarma ODI World Cup World Cup 2027
