बेटे की वायरल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबेटे की वायरल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान

Harbhajan Singh Son: भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह गुस्से से आगबबूला हो गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी बेटे संग फोटो जमकर वायरल हो रही है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Oct 2025 06:23 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह गुस्से से आगबबूला हो गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी बेटे संग फोटो जमकर वायरल हो रही है. जब खुद भज्जी की नजर इस पर पड़ी, तो वो प्रतिक्रिया देने से खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने लिखा कि ये आखिर किसका बेटा है, AI का है क्या?

वायरल हो रही इस तस्वीर AI से तैयार की गई है, जिसमें हरभजन सिंह अपने बेटे का चौथा जन्मदिवस माना रहे हैं. कैप्शन में लिखा गया कि हरभजन सिंह और गीता बसरा अपने बेटे जोवन वीर सिंह का चौथा जन्मदिन मना रहे हैं. फोटो में केक भी लगाया गया है. X पर इसकी तस्वीर शेयर करते हुए हरभजन सिंह ने कैप्शन में लिखा, "ये किसका बेटा है, AI का?"

भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने साल 2015 में अभिनेत्री गीता बसरा से शादी की थी. एक साल उनके घर बेटी का आगमन हुआ, जिसका नाम उन्होंने हिनाया हीर प्लाहा रखा था. उनके बेटे जोवन का जन्म 10 जुलाई 2021 को हुआ था.

गीता ने हाल ही में अपने जीवन का एक कठिनाई भरा दौर सबको बताया था. उन्होंने बताया कि कैसे पहले बच्चे के जन्म के बाद उन्हें 2 बार गर्भपात हुआ था. स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखने के बाद भी उन 2 घटनाओं ने उन्हें हैरत में डाल दिया था.

हरभजन सिंह की बात करें तो उन्होंने साल 2021 में अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया था. वो अब IPL मैचों के दौरान हिन्दी कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को जॉइन कर राजनीति में कदम रखा था. वो अभी राज्य सभा सदस्य भी हैं.

Published at : 28 Oct 2025 04:15 PM (IST)
Harbhajan Singh Wife Geeta Basra HARBHAJAN SINGH Harbhajan Singh Son
