क्रिकेट फैंस के लिए साल 2026 किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है. इस साल कुल तीन वर्ल्ड कप देखने को मिलेंगे. सबसे पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला जाएगा. 2026 अंडर-19 विश्व कप का आगाज गुरुवार, 15 जनवरी से होगा. आईसीसी ने इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखा है. इसका मतलब है कि टूर्नामेंट के लीग स्टेज में भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा.

2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक संयुक्त रूप से जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. इस विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है. भारतीय टीम टूर्नामेंट के लीग स्टेज में यूएसए, बांग्लादेश, और न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलेगी. यहां जानिए भारतीय टीम के मैच कब और कहां खेले जाएंगे.

अंडर-19 विश्व कप के पहले ही दिन (15 जनवरी) भारत का मुकाबला यूएसए के साथ है. यह मैच क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो, जिम्बाब्वे में भारतीय समयानुसार 1 बजे से शुरू होगा. भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा. ये मैच भी क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो, जिम्बाब्वे में ही भारतीय समयानुसार 1 बजे से खेला जाएगा. भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा हालात को देखते हुए इस मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है. भारतीय टीम का लीग स्टेज का तीसरा मुकाबला 24 जनवरी को बुलावायो में ही खेला जाएगा. यह मैच भी भारतीय समयानुसार 1 बजे ही शुरू होगा.

ग्रुप की शीर्ष दो टीम अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगी. अन्य ग्रुप पर नजर डालें तो ग्रुप बी में पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, जिंबाब्वे और इंग्लैंड हैं. ग्रुप सी में ऑस्ट्रेलिया, जापान, आयरलैंड और श्रीलंका हैं. ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज हैं.

अंडर-19 विश्व कप 2026, विश्व कप का 16वां संस्करण है. पिछले 15 संस्करणों में भारतीय टीम सबसे सफल टीम बनकर उभरी है. भारतीय टीम 5 बार चैंपियन रही है. ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार ये खिताब जीता है. पाकिस्तान 2 बार चैंपियन रही है. इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश भी एक-एक बार चैंपियन रह चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया मौजूदा विजेता है। 2024 में हुए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर खिताब जीता था.

अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम- आयुष म्हात्रे (कप्तान), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद एनान, एरन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन ए. पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी.