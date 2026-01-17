Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

ईरान में तीन हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं. ये प्रदर्शन ईरानी शहरों के अलावा गांवों तक पहुंच गए हैं. बड़ी संख्या में प्रदर्शनों को देखते हुए ईरानी सरकार ने इंटरनेट पर बैन लगा रखा है और अंतरराष्ट्रीय कॉल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इन सबके बीच भारत ने अपने लोगों के किए ईरान छोड़ने को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद कई लोग ईरान से अपने मुल्क भारत लौट आए हैं.

ईरान से भारत आए लोगों का कहना है कि वहां इंटरनल प्रोटेस्ट चल रहा है. इकोनॉमी डेवलप नहीं है और करेंसी में गिरावट जारी है. इन सब चीजों को प्रदर्शन हो रहे हैं और इसलिए वहां 10 दिन से इंटरनेट नहीं चल रहा था. एक व्यक्ति ने बताया कि हम 3 लोग एक इंडियन फार्मा कंपनी में काम के लिए गए थे. हम वापस आ गए. जहां हम थे वहां सब ठीक है.

महंगाई को लेकर प्रदर्शन, हालात सामान्य: भारतीय

व्यक्ति ने बताया कि जो हमारे यहां पर मीडिया दिखा रही है वैसा कुछ भी नहीं है. महंगाई को लेकर भले ही प्रदर्शन हो रहे हों, लेकिन हालात बेहतर है. हमारा आना-जाना था हम तेहरान भी गए हैं. इसी हालत में लेकिन ऐसे हालात नहीं हैं. मैंने आंखों से देखा चौराहे पर छोटी-मोटी दुकान तोड़ दी गई. वहां पर पुलिस ज्यादा नहीं बोलती है. वहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वहां की सरकार कहती है कि आप जाइए. जितने भी लोग वहां पर हैं, ईरानी लोगों के अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है.

#WATCH | Delhi | An Indian national who returned from Iran says, "I am pursuing an MBBS at Shiraz University of Medical Sciences, Iran. The situation there is normal. There are no internet services. We heard about protests in Iran but never saw anything like that..." pic.twitter.com/lIbcEBTidp — ANI (@ANI) January 16, 2026

'वहां कोई परेशानी नहीं हुई'

ईरान से भारत आई एक युवती जहरा ने बताया कि वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा था तो हमें ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है. एक अन्य शख्स ने बताया कि वहां पर हालत अच्छे हैं. किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई. हम बाजार भी गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा रहा. हम पूरा घूम कर आ रहे हैं. हम रात को 11:00 बजे भी जाते थे कभी भी जाते थे वहां कोई दिक्कत नहीं है. ना आने जाने में कोई परेशानी हुई ना खाना खाने में कोई परेशानी हुई.

उन्होंने बताया कि वहां के हालात बहुत बढ़िया हैं. हम 28 दिसंबर को गए थे. हम आज लौटे हैं सब सही है वहां पर. किसी को कोई परेशानी नहीं हुई. कोई पाबंदी नहीं थी. हम तेहरान से आ रहे हैं लेकिन हमने कुछ नहीं देखा कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत प्रदर्शन हुआ था लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था.

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में BJP की बंपर जीत पर नितिन गडकरी ने दी बधाई, PM मोदी और CM फडणवीस को लेकर क्या कहा?