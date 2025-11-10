Ashes 2025: एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज; नंबर-1 पर कौन?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAshes 2025: एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज; नंबर-1 पर कौन?

Most Runs In The Ashes 2025: एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के नाम है. वहीं इस लिस्ट में सभी दिग्गज बल्लेबाज शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Nov 2025 02:32 PM (IST)
Most Runs In The Ashes Series History: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों का एशेज सीरीज 2025/26 की शुरुआत 21 नवंबर से हो रहा है, जिसका पहला मैच पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं सीरीज का आखिरी मुकाबला 4 जनवरी 2026 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होगा. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के पास मौका है कि वे इंग्लैंड के जैक हॉब्स को पछाड़कर, एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन सकते हैं. स्मिथ अब केवल 219 रन हॉब्स से पीछे हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन हैं?

एशेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1. सर डोनाल्ड ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. ब्रैडमैन ने एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ 37 टेस्ट मैचों में 89.78 की बेहतरीन औसत 5028 रन बनाए. जिसमें 19 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं. ब्रैडमैन के अलावा ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज 4000 रन के आकड़े को छू नहीं पाया है. वहीं एशेज में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक और बेस्ट औसत का रिकॉर्ड भी ब्रैडमैन के नाम है.

2. जैक हॉब्स (इंग्लैंड) 

एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जैक हॉब्स दूसरे नंबर पर हैं और इस लिस्ट में इकलौते इंग्लिश बल्लेबाज हैं. हॉब्स ने एशेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 54.26 की औसत और 12 शतक और 15 अर्धशतक की मदद से 3636 रन बनाए. एशेज में हॉब्स के अलावा कोई भी इंग्लैंड के बल्लेबाज उनसे ज्यादा शतक नहीं बना पाया है. 

3. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) 

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. स्मिथ ने अब तक एशेज में 37 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 56.01 की शानदार औसत और 12 शतक और 13 अर्धशतक की मदद से 3417 रन बनाए हैं.

4. एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया) 

एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलन बॉर्डर चौथे नंबर पर हैं. बॉर्डर ने एशेज में 42 टेस्ट मैचों में 55.55 की औसत से 3222 रन बनाए. जिसमें 7 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं. 

5. स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. स्टीव ने एशेज में 45 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 58.75 की शानदार औसत से 3173 रन बनाए और उनके नाम 10 शतक और 14 अर्धशतक है.

Published at : 10 Nov 2025 01:47 PM (IST)
Steve Smith England Vs Australia The Ashes Jack Hobbs Sir Donald Bradman CRICKET
