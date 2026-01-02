हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट, विराट कोहली का दबदबा, रोहित शर्मा भी टॉप-5 में

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट, विराट कोहली का दबदबा, रोहित शर्मा भी टॉप-5 में

ICC टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा, महेला जयवर्धने और डेविड वॉर्नर भी इस एलीट लिस्ट में शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Jan 2026 06:43 AM (IST)
आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता. दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, बड़े मंच का दबाव और कम ओवरों का खेल, इन सबके बीच लगातार रन बनाना ही किसी खिलाड़ी को महान बनाता है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास पर नजर डालें तो कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने बल्ले से अलग पहचान बनाई है. इन खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर भारतीय स्टार विराट कोहली का नाम दर्ज है.

विराट कोहली - भारत

विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2012 से 2024 के बीच 35 मैचों में 1292 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 58.72 रहा, जो इस फॉर्मेट में असाधारण माना जाता है. कोहली ने भले ही अभी तक शतक नहीं लगाया हो, लेकिन 15 अर्धशतक उनके नाम हैं. कोहली ने इसी साल टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया था.

रोहित शर्मा - भारत

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2007 से 2024 तक 47 मैचों में 1220 रन बनाए हैं. रोहित का स्ट्राइक रेट 133 से ज्यादा का रहा है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है. टी20 वर्ल्ड कप में उनके बल्ले से 12 अर्धशतक निकले हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में भी जगह बनाई है. रोहित ने भी इसी साल टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया था.

महेला जयवर्धने - श्रीलंका 

श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने ने टी20 वर्ल्ड कप में अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया. उन्होंने 31 मैचों में 1016 रन बनाए, जिसमें एक शानदार शतक भी शामिल है. सीमित मौकों के बावजूद जयवर्धने का स्ट्राइक रेट और निरंतरता काबिले तारीफ रही. 

जोस बटलर - इंग्लैंड

इंग्लैंड के जोस बटलर चौथे नंबर पर हैं. बटलर ने 35 मैचों में 1013 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 147 से ज्यादा रहा. यह दिखाता है कि बटलर ने टी20 वर्ल्ड कप में तेज रन बनाने की परिभाषा को और आगे बढ़ाया. एक शतक और पांच अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं.

डेविड वॉर्नर -  ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने 41 मैचों में 984 रन बनाए. वॉर्नर लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाते रहे और कई अहम पारियां खेलीं. 

Published at : 02 Jan 2026 06:43 AM (IST)
ICC VIRAT KOHLI Rohit SHarma T20 World Cup
