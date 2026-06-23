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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटTilak Varma Century: श्रीलंका से लौटते ही तिलक वर्मा का धमाका, 98 तो बस छक्के-चौकों से बना दिए, टोटल स्कोर सुनकर नहीं होगा यकीन

Tilak Varma Century: श्रीलंका से लौटते ही तिलक वर्मा का धमाका, 98 तो बस छक्के-चौकों से बना दिए, टोटल स्कोर सुनकर नहीं होगा यकीन

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा भारत लौटते ही उन्होंने तेलंगाना टी20 लीग में शानदार शतक ठोका. तिलक वर्मा के अलावा हर्षित चौधरी और मुरुगन अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी की.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 23 Jun 2026 09:56 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा का शानदार फॉर्म लगातार जारी है. हाल ही में श्रीलंका में खेली गई त्रिकोणीय सीरीज में इंडिया ए की कप्तानी करने वाले तिलक ने टीम को खिताब जिताया था. अब भारत लौटते ही उन्होंने तेलंगाना टी20 लीग में भी अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखा दिया. डेब्यू मैच में मैदान पर उतरते ही तिलक ने गेंदबाजों की जमकर खबर ली और शानदार शतक ठोक दिया. श्रीलंका दौरे पर त्रिकोणीय सीरीज जीतने के बाद तिलक वर्मा ने आराम करने के बजाय सीधे तेलंगाना टी20 लीग का रुख किया. मेडक फाल्कन्स के लिए खेलते हुए उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी की. बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक ने विपक्षी गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और शानदार अंदाज में शतक जड़ दिया.

मेडक फाल्कन्स को जीत के लिए 259 रन का विशाल लक्ष्य मिला था. ऐसे मुश्किल मुकाबले में तिलक वर्मा ने 56 गेंदों पर नाबाद 136 रन की यादगार पारी खेली. अपनी इस तूफानी इनिंग में उन्होंने 14 चौके और 7 छक्के लगाए. वारंगल वॉरियर्स के खिलाफ आई इस पारी ने टीम की जीत की नींव रखी थी. तिलक के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज विक्रम नाइक गुगुलोथ ने 27 रन बनाए, जबकि श्रुंजित रेड्डी ने 25, रवि तेजा ने 20 और साई वरुण येर्रम ने 19 रन का योगदान दिया. इन पारियों की बदौलत मेडक फाल्कन्स ने 2 गेंद शेष रहते 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज किया.

अमन ने खेली थी रिकॉर्डतोड़ पारी

इससे पहले वारंगल वॉरियर्स ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 258 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया कर दिया था. वारंगल की ओर से कप्तान अमन राव ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों पर 142 रन की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 13 छक्के निकले.

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अमन राव के अलावा हर्षित चौधरी ने 23 गेंदों पर 35 रन बनाए, जबकि मुरुगन अभिषेक ने 15 गेंदों में 32 रन की तेज पारी खेली. इन बल्लेबाजों की मदद से वारंगल वॉरियर्स बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही. हालांकि गेंदबाज इस स्कोर का बचाव नहीं कर सके. वारंगल की ओर से शौनक कुलकर्णी और आसिफ मंसूरी ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अनिरुद्ध श्रीवास्तव और मुरुगन अभिषेक को 1-1 सफलता मिली.

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Published at : 23 Jun 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
TILAK VERMA Murugan Abhishek Telangana T20 League Aman Rao Perala Harshit Chaudhary Warangal Warriors Shounak Kulkarni Asif Mansoori
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