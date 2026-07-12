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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार के बाद टीम इंडिया में 2 बदलाव, BCCI ने हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती के रिप्लेसमेंट का किया एलान

हार के बाद टीम इंडिया में 2 बदलाव, BCCI ने हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती के रिप्लेसमेंट का किया एलान

BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज और जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया में दो बदलाव किए हैं. बोर्ड ने हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती के रिप्लेसमेंट का एलान किया है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 12 Jul 2026 03:01 PM (IST)
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इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ होने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम अंग्रेजों से ही तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इसके बाद टीम इंडिया जिम्बाब्वे जाएगी, जहां तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इन दोनों ही सीरीज से बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती बाहर हो चुके हैं. अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इन दोनों खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का एलान भी कर दिया है. 

हालांकि, बीसीसीआई ने चक्रवर्ती और राणा की जगह किसी नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया है, बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शर्मनाक हार का हिस्सा रहे खिलाड़ियों को ही मौका दिया है. लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को बीसीसीआई ने हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती के रिप्लेसमेंट के तौर पर इंग्लैंड वनडे सीरीज और जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया है. 

हर्षित राणा ने ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान अपने दाहिने हैमस्ट्रिंग में अचानक तकलीफ महसूस होने की शिकायत की थी. स्कैन से पता चला कि उन्हें ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग की चोट है. इसके बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया, और आगे की जांच और इलाज के लिए वह बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिपोर्ट करेंगे. 

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान वरुण चक्रवर्ती को अचानक बाएं हैमस्ट्रिंग में तकलीफ महसूस हुई. एमआरआई स्कैन से पता चला कि उन्हें ग्रेड 2 की हैमस्ट्रिंग चोट है. विशेषज्ञों की सलाह पर उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है. आगे के इलाज के लिए वह बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संपर्क करेंगे.

इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़ और प्रिंस यादव

जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई

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Published at : 12 Jul 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
India Vs England Ravi Bishnoi Varun Chakaravarthy Harshit Rana TEAM INDIA Prince Yadav
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