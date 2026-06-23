रोहित शर्मा ने एयरपोर्ट पर अपने ही बॉडीगार्ड को क्यों दिया धक्का? वजह जानकर यकीन करना मुश्किल

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा आमतौर पर अपने मजाकिया और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. मैदान हो या मैदान के बाहर, उनके कई दिलचस्प वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. लेकिन 22 जून को सामने आए एक वीडियो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस वीडियो में रोहित शर्मा एक शख्स को धक्का देते हुए नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. यह वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रोहित शर्मा टी-शर्ट, ट्राउजर, चश्मा और कैप पहने नजर आ रहे हैं. वीडियो के दौरान अचानक उनका ध्यान पीछे खड़े काली टी-शर्ट पहने एक शख्स पर जाता है. इसके बाद रोहित उसे कंधे से पकड़कर हल्का सा पीछे करते हैं और उससे कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं. इस घटना के बाद वह एक फैन के साथ तस्वीर भी खिंचवाते हैं, जहां उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है.

Rohit Sharma’s bodyguard was pushing the fan back and saying something to him. Rohit got angry and told the bodyguard not to treat fans like that. Later, so that the bodyguard wouldn’t feel bad, Rohit called him over and spoke to him kindly.🥹❤️ pic.twitter.com/2gHyXsZ9EY — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) June 22, 2026

कौन है काली टी-शर्ट वाला शख्स?

वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावों के मुताबिक, काली टी-शर्ट में दिखाई देने वाला व्यक्ति रोहित शर्मा का बॉडीगार्ड था. बताया जा रहा है कि वह फैंस को रोहित के करीब आने से रोक रहा था. इसी दौरान रोहित ने उसे पीछे किया और खुद फैंस के साथ फोटो खिंचवाई. बाद में एयरपोर्ट के अंदर जाते समय भी रोहित उस शख्स से बातचीत करते नजर आए. इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग फैंस के प्रति रोहित के व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ बॉडीगार्ड के साथ उनके रवैये पर सवाल उठा रहे हैं.

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दिल्ली पहुंचे रोहित शर्मा

जानकारी के मुताबिक रोहित शर्मा मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं. इसी साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया था. माना जा रहा है कि वह इसी सिलसिले में राजधानी आए हैं. हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित ने 16, 48 और 76 रन की पारियां खेली थीं. अब उनकी नजर इंग्लैंड के खिलाफ 14 जुलाई से शुरू होने वाली वनडे सीरीज पर होगी.

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