Watch: प्लेइंग इलेवन से बाहर किए जाने पर टूट गए थे वैभव सूर्यवंशी, इमोशनल कर देगा उनके रोने का वीडियो
Vaibhav Sooryavanshi Crying Video: वैभव सूर्यवंशी के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है. वैभव इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के 3 मैचों में केवल 42 रन बना पाए.
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में तूफानी बैटिंग से खूब गदर मचाया था. उन्होंने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी, इसलिए पूरा विश्व उनके इंटरनेशनल डेब्यू के इंतजार में था. आखिरकार इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे टी20 में उन्होंने 15 साल 99 दिन की उम्र में डेब्यू किया. मगर अपने पहले 3 मैचों में सिर्फ 42 रन बना पाए. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी मायूस दिख रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप होने पर वैभव रो रहे थे.
वायरल हो रहे वीडियो में वैभव सूर्यवंशी कुर्सी पर बैठे हैं और बहुत मायूस दिख रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि टीम से ड्रॉप होने पर वैभव सूर्यवंशी निराश हो गए थे और रो रहे थे. उन्होंने हाथ से ऐसे दिखाया जैसे वो माथे का पसीना पोंछ रहे है लेकिन दावे अनुसार वो अपने आंसू पोंछ रहे थे. कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर ने वैभव को ड्रॉप करने को लेकर बहुत कठोर फैसला लिया. मगर यह भी सच है कि वैभव तीनों मैचों में फ्लॉप रहे थे.
डेब्यू कर रचा इतिहास, फिर फ्लॉप
वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 99 दिन की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था. वो सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय बने. उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला था. दुर्भाग्यवश इंग्लैंड में वैभव का जादू नहीं चल पाया और तीन पारियों में 14, 13 और 15 रन बना पाए. उन्हें 2 बार जोफ्रा आर्चर ने आउट किया, जिन्होंने वैभव के खिलाफ शॉर्ट पिच गेंद का बढ़िया ढंग से इस्तेमाल किया.
Look at the way Vaibhav Suryavanshi is crying after being dropped, sitting alone in disappointment. 💔— Sonu (@Cricket_live247) July 11, 2026
It feels like a harsh decision by Gautam Gambhir and Shreyas Iyer. 🥹 pic.twitter.com/HbTn8Nxqrr
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अगली बार कब खेलेंगे वैभव?
भारतीय टी20 टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के समापन के बाद जिम्बाब्वे जाएगी. जिम्बाब्वे और भारत के बीच 23 जुलाई-26 जुलाई के बीच 3 टी20 मैच खेले जाएंगे. इस टूर के लिए वैभव सूर्यवंशी को भी भारतीय स्क्वाड में जगह मिली है.
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