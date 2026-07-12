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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: प्लेइंग इलेवन से बाहर किए जाने पर टूट गए थे वैभव सूर्यवंशी, इमोशनल कर देगा उनके रोने का वीडियो

Watch: प्लेइंग इलेवन से बाहर किए जाने पर टूट गए थे वैभव सूर्यवंशी, इमोशनल कर देगा उनके रोने का वीडियो

Vaibhav Sooryavanshi Crying Video: वैभव सूर्यवंशी के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है. वैभव इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के 3 मैचों में केवल 42 रन बना पाए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 12 Jul 2026 04:28 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में तूफानी बैटिंग से खूब गदर मचाया था. उन्होंने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी, इसलिए पूरा विश्व उनके इंटरनेशनल डेब्यू के इंतजार में था. आखिरकार इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे टी20 में उन्होंने 15 साल 99 दिन की उम्र में डेब्यू किया. मगर अपने पहले 3 मैचों में सिर्फ 42 रन बना पाए. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी मायूस दिख रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप होने पर वैभव रो रहे थे.

वायरल हो रहे वीडियो में वैभव सूर्यवंशी कुर्सी पर बैठे हैं और बहुत मायूस दिख रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि टीम से ड्रॉप होने पर वैभव सूर्यवंशी निराश हो गए थे और रो रहे थे. उन्होंने हाथ से ऐसे दिखाया जैसे वो माथे का पसीना पोंछ रहे है लेकिन दावे अनुसार वो अपने आंसू पोंछ रहे थे. कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर ने वैभव को ड्रॉप करने को लेकर बहुत कठोर फैसला लिया. मगर यह भी सच है कि वैभव तीनों मैचों में फ्लॉप रहे थे.

डेब्यू कर रचा इतिहास, फिर फ्लॉप

वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 99 दिन की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था. वो सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय बने. उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला था. दुर्भाग्यवश इंग्लैंड में वैभव का जादू नहीं चल पाया और तीन पारियों में 14, 13 और 15 रन बना पाए. उन्हें 2 बार जोफ्रा आर्चर ने आउट किया, जिन्होंने वैभव के खिलाफ शॉर्ट पिच गेंद का बढ़िया ढंग से इस्तेमाल किया.

यह भी पढ़ें: कोच गौतम गंभीर या कप्तान श्रेयस अय्यर, कौन है भारत की 6 हार का असली गुनाहगार?

अगली बार कब खेलेंगे वैभव?

भारतीय टी20 टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के समापन के बाद जिम्बाब्वे जाएगी. जिम्बाब्वे और भारत के बीच 23 जुलाई-26 जुलाई के बीच 3 टी20 मैच खेले जाएंगे. इस टूर के लिए वैभव सूर्यवंशी को भी भारतीय स्क्वाड में जगह मिली है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 12 Jul 2026 04:28 PM (IST)
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