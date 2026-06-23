ICC Women's T20 World Cup 2026: 'पाकिस्तानी महिला क्रिकेट...', विश्वकप से बाहर होने पर पूर्व टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ ने जमकर लताड़ा, जानिए क्या कुछ कहा
ICC Womens T20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप से पहले ही दौर में बाहर होने के बाद, मैदान से बाहर की गतिविधियों के लिये पाकिस्तानी टीम और मुख्य कोच वहाब रियाज की जमकर आलोचना हो रही है.
महिला टी20 विश्व कप से पहले ही दौर में बाहर होने के बाद, मैदान से बाहर की गतिविधियों के लिये पाकिस्तानी टीम और मुख्य कोच वहाब रियाज की जमकर आलोचना हो रही है.
भारत, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद पाकिस्तान पहले दौर से ही बाहर हो गया था. टूर्नामेंट के दौरान टीम की तफरीह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आलोचना हो रही है.
पुरूष टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि हर कोई महिला क्रिकेट का समर्थन करना चाहता है और करना भी चाहिये, लेकिन पाकिस्तानी महिला क्रिकेट आगे बढ ही नहीं रहा है.
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उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा ,‘‘ पाकिस्तान महिला टीम कई साल से खेल रही है और यह हैरानी की बात है कि आईसीसी टूर्नामेंटों में प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं है’’.
वीडियो में दिख रहा है कि सीनियर खिलाड़ी आलिया रियाज और उनके पति अली यूनिस के साथ खिलाड़ी रेस्त्रां में डिनर कर रहे हैं. अली पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनिस के छोटे भाई हैं.
पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और महिला टीम के पूर्व कोच कबीर खान ने कहा ,‘‘ इन खिलाड़ियों को किसी सुविधा या अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर की कमी नहीं है’’. उन्होंने कहा ,‘‘मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ी दबाव को झेलने के लिये मानसिक रूप से मजबूत नहीं है. दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ इस विश्व कप में कम स्कोर वाले मैचों को ही देख लो ’’
उन्होंने कहा ,‘‘ अगर आप लगातार हारते रहे तो पाकिस्तान में महिला क्रिकेट आगे नहीं बढ सकेगा’’.
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