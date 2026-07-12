संजय मांजरेकर ने बताया भारत की 'शर्मनाक' हार का असली कारण, चयनकर्ताओं को दी नसीहत

दो बार लगातार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया अचानक एक जीत के लिए तरस रही है. आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया को पहले आयरलैंड ने दो मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप दी, और अब इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 4-0 से पटका. ब्रिटेन दौरे पर टीम इंडिया की जीत का खाता ही नहीं खुल सका. 2024 और 2026 टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम इंग्लैंड और आयरलैंड की कंडीशंस पर किसी क्लब टीम की तरह खेलती दिखी. इसके बाद पूर्व भारतीय दिग्गज संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया के इस शर्मनाक प्रदर्शन का असली कारण बताया है.

संजय मांजरेकर ने ब्रिटेन के दौरे में टी20 मैचों में मिली हार के लिए खिलाड़ियों को दोष देने के बजाय आईपीएल से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया और कहा कि टीम का चयन आईपीएल के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए. मांजरेकर ने एक्स पर लिखा, विदेशी धरती पर मिली इस पराजय के लिए खिलाड़ियों को आसानी से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिन्होंने आईपीएल को बल्लेबाजों के लिए अनुकूल बना दिया है जिससे भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव पड़ता है.

The easy thing would be is to hold players responsible for this overseas T20 setback.



The right thing would be is to hold those responsible who have made IPL such, that it puts a heavy make up on Indian batters. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 12, 2026

उन्होंने आगे कहा, चयनकर्ताओं के लिए चुनौती यह है कि वे आईपीएल के प्रदर्शन के दबाव में आए बिना ऐसे बल्लेबाजों का चयन करें जो विदेशों में अच्छा खेल सकते हैं. उन्हें ऐसे बल्लेबाजों की पहचान करके उन्हें ही भारत के लिए चुनना चाहिए. भारत को अब टी20 क्रिकेट में अपने अधिकतर मैच विदेशों में खेलने हैं. अब घरेलू क्रिकेट का मजा खत्म हो चुका है.

Challenge is for the selectors to imagine Indian batters without the heavy IPL make up on & pick only those for India.



A lot of T20 cricket will be overseas now. The home fun run is over. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 12, 2026

आईपीएल की अक्सर इस बात के लिए आलोचना की जाती रही है कि उसमें बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिचें तैयार की जाती हैं जिससे ‘पावर-हिटिंग’ को बढ़ावा मिलता है. इसके अलावा आईपीएल में बाउंड्री भी छोटी होती हैं. ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के नियम ने भी खेल को बल्लेबाजों के लिए अधिक अनुकूल बना दिया है.

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