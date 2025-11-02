टीम इंडिया में शामिल हुए 3 दिग्गज खिलाड़ी, एक ने हाल ही में लिया था संन्यास; जानें नया अपडेट

Hong Kong Sixes Tournament: भारत ने हांग कांग सिक्सेस के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. इस टूर्नामेंट में दिनेश कार्तिक को टीम इंडिया की कमान दी गई है. उनके अलावा, भारतीय टीम में 5 और खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. हांग कांग सिक्सेस में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी. वहीं इस टूर्नामेंट में पिछले साल भारतीय टीम का सफर ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो गया था, लेकिन इस बार फैंस को उम्मीद है कि दिनेश कार्तिक के अगुवाई वाली टीम चैंपियन बनेगी.

इन खिलाड़ियों को किया शामिल

हांग कांग सिक्सेज के लिए कुल 6 खिलाड़ियों को टीम में रखा गया है. भारतीय टीम में शहबाज नदीम, अभिमन्यु मिथुन के अलावा, हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले प्रियांक पांचाल का नाम 1 नवंबर को टूर्नामेंट के लिए ऐलान किया गया है. वहीं पहले से ही दिनेश कार्तिक, स्टुअर्ट बिन्नी और भरत चिपली का नाम घोषित कर दिया गया था. इस टूर्नामेंट को 7 से 9 नवंबर तक हांगकांग के टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा. इस टूर्नामेंट में तीन दिनों में कुल 29 मैच खेले जाएंगे.

इतनी टीम लेंगी टूर्नामेंट में हिस्सा

हांग कांग सिक्सेस टूर्नामेंट में 12 टीमें खेलती हैं. इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और हांगकांग हिस्सा लेती हैं. टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है और भारत और पाकिस्तान को एक साथ ग्रुप-सी में रखा गया है.

हांग कांग सिक्सेस के नियम

इस टूर्नामेंट में 6-6 खिलाड़ियों वाली दो टीमों के बीच मैच खेला जाता है और एक टीम केवल 6 ओवर ही गेंदबाजी कर सकती है. तो फाइनल मुकाबले में एक ओवर में 8 गेंद फेंके जाते हैं. इसके अलावा विकेटकीपर को छोड़कर टीम के सभी खिलाड़ी को एक-एक ओवर की गेंदबाजी करनी होती है. वहीं नो बॉल के लिए फ्री हिट नहीं मिलती है. हालांकि वाइड और नो बॉल को एक्ट्रा रन में गिना जाता है.