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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सहेलमेट नहीं पहना, एक गेंद लगी और मैदान पर ही इस भारतीय खिलाड़ी की हो गई मौत, जानिए किस्सा

हेलमेट नहीं पहना, एक गेंद लगी और मैदान पर ही इस भारतीय खिलाड़ी की हो गई मौत, जानिए किस्सा

एक गेंद, एक चोट और हमेशा के लिए थम गईं रमन लांबा की सांसें. रमन लांबा की कहानी आज भी खेल में सुरक्षा की अहमियत याद दिलाती है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 17 Jun 2026 06:56 AM (IST)
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क्रिकेट को अक्सर जुनून और रोमांच का खेल कहा जाता है, लेकिन कई बार यही खेल ऐसे दर्दनाक पल भी दे जाता है जिन्हें भुलाना आसान नहीं होता. भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी ही घटना पूर्व क्रिकेटर रमन लांबा से जुड़ी है, जिनकी मौत ने पूरे क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया था.

साल 1998 में रमन लांबा बांग्लादेश में एक लीग टूर्नामेंट खेल रहे थे. वह अबहानी क्रीड़ा चक्र टीम का हिस्सा थे. एक मुकाबले के दौरान उन्हें शॉर्ट लेग की पोजिशन पर फील्डिंग की जिम्मेदारी मिली. उस समय ओवर में कुछ ही गेंदें बाकी थीं. बताया जाता है कि टीम के कप्तान ने उन्हें हेलमेट पहनने की सलाह दी थी, लेकिन लांबा ने यह सोचकर हेलमेट नहीं पहना कि कुछ गेंदों के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी. यही फैसला बाद में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ.

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मैच के दौरान बल्लेबाज ने एक तेज शॉट खेला. गेंद सीधे रमन लांबा के सिर पर लगी. चोट लगते ही वह मैदान पर गिर पड़े. शुरुआत में चोट उतनी गंभीर नहीं लगी, लेकिन कुछ समय बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी.

जांच में पता चला कि सिर में गंभीर चोट के कारण खून जम गया था. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद भी ली गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. 23 फरवरी 1998 को उनका निधन हो गया.

रमन लांबा भारतीय क्रिकेट के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में गिने जाते थे. उन्होंने भारत के लिए 4 टेस्ट और 32 वनडे मैच खेले. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 102 रन दर्ज हैं. वहीं वनडे में उन्होंने 783 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं.

घरेलू क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा. उन्होंने 121 प्रथम श्रेणी मैचों में 8776 रन बनाए. इसके अलावा लिस्ट ए क्रिकेट में उनके खाते में 2543 रन दर्ज हैं.

रमन लांबा की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं, बल्कि खेल में सुरक्षा के महत्व की भी याद दिलाती है. कभी-कभी कुछ सेकंड का फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है. यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी क्रिकेट जगत में सावधानी और जिम्मेदारी की सबसे बड़ी सीख मानी जाती है.

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Published at : 17 Jun 2026 06:55 AM (IST)
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Raman Lamba INDIA Bangladesh League
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