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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND A VS SRI A: वैभव सूर्यवंशी पर मैच रैफरी ने क्यों नहीं लिया कोई एक्शन, जानिए अबतक किन खिलाड़ियों को किया गया दंडित

IND A VS SRI A: वैभव सूर्यवंशी पर मैच रैफरी ने क्यों नहीं लिया कोई एक्शन, जानिए अबतक किन खिलाड़ियों को किया गया दंडित

वैभव सूर्यवंशी विवाद के बाद विशेन हालमबागे और निरोशन डिकवेला पर कार्रवाई हुई. मैच रैफरी ने दोनों मामलों में अलग-अलग कदम उठाए.

Reported By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 17 Jun 2026 07:52 AM (IST)
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श्रीलंका के क्रिकेटर विशेन हालमबागे और सीनियर विकेटकीपर निरोशन डिकवेला पर श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) द्वारा नियुक्त मैच रैफरी प्रदीप जयप्रकाश ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की है. यह कार्रवाई भारत के खिलाफ त्रिकोणीय ‘ए’ श्रृंखला के मैच के दौरान उनके व्यवहार के कारण की गई है.

सूत्रों के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी और हालमबागे के बीच झगड़े को और बिगड़ने से रोकने वाले डिकवेला पर अधिक अपील करने के लिए कार्रवाई की गई.

 ये भी पढ़े- Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!

हालमबागे पर सुपर ओवर में जीत के बाद भारतीय बल्लेबाजों के प्रति उकसावे वाली टिप्पणी करने के लिए कार्रवाई की गई जिससे 15 साल के भारतीय खिलाड़ी सूर्यवंशी के साथ लगभग हाथापाई की नौबत आ गई थी.

सूर्यवंशी को हालमबागे को धक्का देना पड़ा जो तीखी बहस के दौरान उनके बहुत करीब आ गए थे. सजा क्या मिली है या अभी पता नहीं चला है.

इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सूर्यवंशी और उनके कप्तान तिलक वर्मा समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया या उन पर आधिकारिक कार्रवाई की गई. तिलक समेत भारतीय खिलाड़ियों की अंपायरों के साथ लंबी बहस हुई थी और वे कम रोशनी में सुपर ओवर कराने पर ज़ोर दे रहे थे.

Published at : 17 Jun 2026 07:52 AM (IST)
Tags :
Niroshan Dickwella TILAK VERMA Vaibhav Sooryavansi Vishen Halambage Pradeep Jayaprakash
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