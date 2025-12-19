हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इस दिन होगा टीम इंडिया का ऐलान, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भी चुनी जाएगी टीम

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इस दिन होगा टीम इंडिया का ऐलान, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भी चुनी जाएगी टीम

T20 World Cup 2026 Team India Squad: अगले साल फरवरी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के ऐलान की तारीख सामने आ गई है. साथ ही न्यूजीलैंड के साथ होने वाले घरेलू सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 19 Dec 2025 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

Team India Squad: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में अगले साल फरवरी में होने वाला है. टीम इंडिया का ऐलान कब और कहां होगा, इसे लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले घरेलू सीरीज के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा 20 दिसंबर, 2025 को होगी. खिलाड़ियों के नाम दोपहर डेढ़ बजे बताया जाएगा. चयनित खिलाड़ियों के नाम की घोषणा के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 कब और कहां खेला जाएगा?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूरे एक महीना यानी 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक खेला जाएगा. वहीं, भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाली इस आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम एक प्रबल दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है. साल 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी. 

न्यूजीलैंड से घरेलू सीरीज कब और कहां होगा?

टीम इंडिया से घरेलू व्हाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर जनवरी 2026 में आने वाली है. ये व्हाइट बॉल सीरीज टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले खेला जाएगा, जिसमें कुल 8 मुकाबले होंगे. इस सीरीज में 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच होगा, इस सीरीज में पहले 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे.  पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा, दूसरा 14 जनवरी को राजकोट और तीसरा 18 जनवरी को इंदौर में होगा. 

वनडे सीरीज के बाद, 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज की शुरुआत 21 जनवरी से नागपुर में होगी. दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच 23 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा. तीसरा मुकाबला 25 जनवरी को गुवाहाटी में होगा, तो 28 जनवरी को वाइजैग में चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच जबकि 31 जनवरी को आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. 

Published at : 19 Dec 2025 12:06 PM (IST)
T20 Team India Squad BCCI SRI LANKA INDIA IND VS NZ T20 World Cup 2026 CRICKET
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
