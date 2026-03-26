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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने जारी किया शेड्यूल, अगले एक साल में इतने मैच खेलेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली, नोट कर लीजिए तारीख

BCCI ने जारी किया शेड्यूल, अगले एक साल में इतने मैच खेलेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली, नोट कर लीजिए तारीख

Team India Cricket Schedule: भारतीय क्रिकेट टीम अगले एक साल के भीतर अपने घरेलू मैदानों पर सिर्फ 4 वनडे सीरीज खेलेगी. जानिए विराट कोहली और रोहित शर्मा कब-कब खेलते दिखेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Mar 2026 04:44 PM (IST)
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India Cricket Schedule 2026-27: टीम इंडिया का अगले एक साल का घरेलू सीरीज का शेड्यूल सामने आ गया है. अगले 12 महीनों के भीतर ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम भारत दौरे पर आएंगी. इस दौरान टीम इंडिया 17 अलग-अलग शहरों मीइन कुल 22 मैच खेलेगी. BCCI ने यह शेड्यूल सितंबर 2026-फरवरी 2027 तक के लिए जारी किया है. मगर उससे पहले टीम इंडिया को अफगानिस्तान के साथ भी अपने घर पर वनडे सीरीज खेलनी है.

शेड्यूल आने पर भारतीय फैंस यह जानने के भी इच्छुक होंगे कि अगले एक साल उनके चहेते खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा कितनी बार खेलते दिखेंगे. यहां उन सभी तारीखों को नोट कर लीजिए, जब विराट और रोहित खेलते हुए नजर आएंगे.

कब-कब खेलेंगे विराट और रोहित?

चूंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा अब सिर्फ ODI मैच खेलते हैं, इसलिए IPL 2026 के बाद भारतीय पिचों पर विराट और रोहित पहली बार अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में खेलते दिख सकते हैं. भारत-अफगानिस्तान सीरीज 14-20 जून तक चलेगी. उसके बाद वेस्टइंडीज टीम भारत दौरे पर आएगी, जहां उसे टीम इंडिया के साथ 3 ODI मैचों की सीरीज खेलनी है.

उसके बाद श्रीलंकाई टीम भारत आएगी, उसे भी टीम इंडिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की शृंखला खेलनी है. साल 2027 की शुरुआत में जिम्बाब्वे और भारत के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज होगी.

  • 14 जून - भारत बनाम अफगानिस्तान - पहला ODI - धर्मशाला
  • 17 जून - भारत बनाम अफगानिस्तान - दूसरा ODI - लखनऊ
  • 20 जून - भारत बनाम अफगानिस्तान - तीसरा ODI - चेन्नई
  • 27 सितंबर - भारत बनाम वेस्टइंडीज - पहला ODI - त्रिवेंद्रम
  • 30 सितंबर - भारत बनाम वेस्टइंडीज - दूसरा ODI - गुवाहाटी
  • 3 अक्टूबर - भारत बनाम वेस्टइंडीज - तीसरा ODI - न्यू चंडीगढ़
  • 13 दिसंबर - भारत बनाम श्रीलंका - पहला ODI - दिल्ली
  • 16 दिसंबर - भारत बनाम श्रीलंका - दूसरा ODI - बेंगलुरू
  • 19 दिसंबर - भारत बनाम श्रीलंका - तीसरा ODI - अहमदाबाद
  • 3 जनवरी - भारत बनाम जिम्बाब्वे - पहला ODI - कोलकाता
  • 6 जनवरी - भारत बनाम जिम्बाब्वे - दूसरा ODI - हैदराबाद
  • 9 जनवरी - भारत बनाम जिम्बाब्वे - तीसरा ODI - मुंबई

इसका मतलब भारतीय टीम अपने घरेलू मैदानों पर अगले 12 महीने में केवल 12 वनडे मैच खेलने वाली है. विराट कोहली और रोहित शर्मा इन सभी मुकाबलों में खेलते हैं तो वो भी अगले एक साल के भीतर अधिकतम 12 मैच ही खेल पाएंगे.

यह भी पढ़ें:

BCCI ने टीम इंडिया का सालभर का शेड्यूल किया जारी, जानें कब और किसके साथ कौन सी सीरीज

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Mar 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
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