महाराजा ट्रॉफी ऑक्शन में अनसोल्ड रहे केएल राहुल, करुण नायर बने सबसे महंगे खिलाड़ी

कर्नाटक की प्रतिष्ठित टी20 लीग महाराजा ट्रॉफी केएससीए (KSCA) 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पूरी हो गई है. टूर्नामेंट का आयोजन 20 जून से 12 जुलाई के बीच किया जाएगा. इस ऑक्शन की सबसे बड़ी चर्चा भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को लेकर रही, जिन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा. आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले राहुल ने 14 मैचों में 593 रन बनाए थे. इसी सीजन के दौरान उन्होंने टी20 क्रिकेट में किसी भारतीय पुरुष बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. इसके बावजूद वह नीलामी में अनसोल्ड रह गए.

उपलब्धता पर संशय बना वजह

राहुल के अनसोल्ड रहने की मुख्य वजह उनकी उपलब्धता को माना जा रहा है. भारतीय टीम के नियमित सदस्य होने के कारण उनका अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम काफी व्यस्त है. भारत को 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला खेलना है, जबकि 14 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी निर्धारित है.

नीलामी के दौरान जब राहुल की उपलब्धता को लेकर सवाल पूछा गया तो ऑक्शनर ने संकेत दिया कि उनके टूर्नामेंट में खेलने की संभावना कम है. इसी अनिश्चितता के चलते किसी फ्रेंचाइजी ने उन पर दांव नहीं लगाया.

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करुण नायर पर लगी सबसे बड़ी बोली

नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत भारतीय बल्लेबाज करुण नायर को मिली. उन्हें कोस्टल किंग्स मंगलुरु ने 18 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. इसके साथ ही वह इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए. वहीं, पहली बार लीग का हिस्सा बनी शिवमोग्गा योद्धास ने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके युवा बल्लेबाज रविचंद्रन स्मरण को 15.75校 रुपये में खरीदा. इसके अलावा अभिनव मनोहर को 13.5 लाख रुपये, मनीष पांडे को 12.75 लाख रुपये और मयंक अग्रवाल को 11.50 लाख रुपये में टीमों ने अपने साथ जोड़ा. ये सभी खिलाड़ी नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ियों की सूची में शामिल रहे.

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छह टीमें लेंगी हिस्सा

महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 का यह पांचवां संस्करण होगा. इस बार टूर्नामेंट में छह टीमें भाग लेंगी. इनमें कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स, हुबली टाइगर्स, मैसूर वॉरियर्स, गुलबर्गा मिस्टिक्स, कोस्टल किंग्स मंगलुरु और शिवमोग्गा योद्धास शामिल हैं. टूर्नामेंट में एक बार फिर कर्नाटक के कई अनुभवी और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जबकि नीलामी के नतीजों ने सीजन शुरू होने से पहले ही चर्चा का माहौल बना दिया है.