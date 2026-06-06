हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमहाराजा ट्रॉफी ऑक्शन में अनसोल्ड रहे केएल राहुल, करुण नायर बने सबसे महंगे खिलाड़ी

महाराजा ट्रॉफी ऑक्शन में अनसोल्ड रहे केएल राहुल, करुण नायर बने सबसे महंगे खिलाड़ी

महाराजा ट्रॉफी KSCA 2026 ऑक्शन में केएल राहुल उपलब्धता की अनिश्चितता के कारण अनसोल्ड रहे, जबकि करुण नायर 18 लाख रुपये में सबसे महंगे खिलाड़ी बने.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 06 Jun 2026 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक की प्रतिष्ठित टी20 लीग महाराजा ट्रॉफी केएससीए (KSCA) 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पूरी हो गई है. टूर्नामेंट का आयोजन 20 जून से 12 जुलाई के बीच किया जाएगा. इस ऑक्शन की सबसे बड़ी चर्चा भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को लेकर रही, जिन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा. आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले राहुल ने 14 मैचों में 593 रन बनाए थे. इसी सीजन के दौरान उन्होंने टी20 क्रिकेट में किसी भारतीय पुरुष बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. इसके बावजूद वह नीलामी में अनसोल्ड रह गए.

उपलब्धता पर संशय बना वजह

राहुल के अनसोल्ड रहने की मुख्य वजह उनकी उपलब्धता को माना जा रहा है. भारतीय टीम के नियमित सदस्य होने के कारण उनका अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम काफी व्यस्त है. भारत को 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला खेलना है, जबकि 14 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी निर्धारित है.
नीलामी के दौरान जब राहुल की उपलब्धता को लेकर सवाल पूछा गया तो ऑक्शनर ने संकेत दिया कि उनके टूर्नामेंट में खेलने की संभावना कम है. इसी अनिश्चितता के चलते किसी फ्रेंचाइजी ने उन पर दांव नहीं लगाया.

यह भी पढ़ें- IND vs AFG Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच

करुण नायर पर लगी सबसे बड़ी बोली

नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत भारतीय बल्लेबाज करुण नायर को मिली. उन्हें कोस्टल किंग्स मंगलुरु ने 18 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. इसके साथ ही वह इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए. वहीं, पहली बार लीग का हिस्सा बनी शिवमोग्गा योद्धास ने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके युवा बल्लेबाज रविचंद्रन स्मरण को 15.75校 रुपये में खरीदा. इसके अलावा अभिनव मनोहर को 13.5 लाख रुपये, मनीष पांडे को 12.75 लाख रुपये और मयंक अग्रवाल को 11.50 लाख रुपये में टीमों ने अपने साथ जोड़ा. ये सभी खिलाड़ी नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ियों की सूची में शामिल रहे.

यह भी पढ़ें- T20 कप्तान बनने के बाद श्रेयस अय्यर के सामने होंगी 3 बड़ी चुनौतियां, आसान नहीं है राह

छह टीमें लेंगी हिस्सा

महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 का यह पांचवां संस्करण होगा. इस बार टूर्नामेंट में छह टीमें भाग लेंगी. इनमें कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स, हुबली टाइगर्स, मैसूर वॉरियर्स, गुलबर्गा मिस्टिक्स, कोस्टल किंग्स मंगलुरु और शिवमोग्गा योद्धास शामिल हैं. टूर्नामेंट में एक बार फिर कर्नाटक के कई अनुभवी और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जबकि नीलामी के नतीजों ने सीजन शुरू होने से पहले ही चर्चा का माहौल बना दिया है.

Published at : 06 Jun 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Karun Nair KSCA T20 League KL Rahul Unsold
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
महाराजा ट्रॉफी ऑक्शन में अनसोल्ड रहे केएल राहुल, करुण नायर बने सबसे महंगे खिलाड़ी
महाराजा ट्रॉफी ऑक्शन में अनसोल्ड रहे केएल राहुल, करुण नायर बने सबसे महंगे खिलाड़ी
क्रिकेट
IND vs AFG Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
आज कितने बजे से शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
क्रिकेट
T20 कप्तान बनने के बाद श्रेयस अय्यर के सामने होंगी 3 बड़ी चुनौतियां, आसान नहीं है राह
T20 कप्तान बनने के बाद श्रेयस अय्यर के सामने होंगी 3 बड़ी चुनौतियां, आसान नहीं है राह
क्रिकेट
हेलमेट पर लगी बॉल तो खिलाड़ी को याद आई 'वर्जिनिटी', अक्षर पटेल ने बताया मजेदार किस्सा
हेलमेट पर लगी बॉल तो खिलाड़ी को याद आई 'वर्जिनिटी', अक्षर पटेल ने बताया मजेदार किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Khan Sir Controversy: 'गोली कांड' में खान सर फंस गए! | Roshan Anand | Coaching Firing | Bihar News
Khan Sir Controversy | Janhit: कोचिंग वाले लड़ रहे...पढ़ने वाले 'मर' रहे! | Coaching Firing | Bihar
Bharat Ki Baat: कमलेश बिंद एनकाउंटर पर महा-संग्राम! | Vineet Rai | Encounter News | UP News
India GDP Growth | Sandeep Chaudhary: GDP ग्रोथ का सबसे सटीक विश्लेषण | RBI | Economy | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में TMC को एक और झटका,  ममता बनर्जी के करीबी और पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को NIA ने किया अरेस्ट
बंगाल में TMC को एक और झटका,  ममता बनर्जी के करीबी और EX-MLA शौकत मोल्ला को NIA ने किया अरेस्ट
बिहार
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव ने अपनी सारी सुरक्षा वापस की, अब बिना सिक्योरिटी के रहेंगे
राबड़ी देवी और लालू यादव ने अपनी सारी सुरक्षा वापस की, अब बिना सिक्योरिटी के रहेंगे
इंडिया
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किन नेताओं को सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किसे सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
क्रिकेट
IND vs AFG Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
आज कितने बजे से शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
विश्व
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
शिक्षा
Explained: पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ ही आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच निकलते
पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते
हेल्थ
Pneumonia Vaccine: उम्र 50 पार और बार-बार रहता है खांसी-जुकाम? जान लें कब है निमोनिया वैक्सीन की जरूरत
उम्र 50 पार और बार-बार रहता है खांसी-जुकाम? जान लें कब है निमोनिया वैक्सीन की जरूरत
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget