मानव सुथार भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले 319वें खिलाड़ी हैं. वह अफगानिस्तान के खिलाफ मुल्लांपुर में खेले जा रहे टेस्ट में खेल रहे हैं, जो उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है. वह IPL 2026 में गुजरात टाइटंस टीम के लिए ही खेल रहे थे. जानिए मानव का फर्स्ट क्लास करियर कैसा रहा है और उनके बारे में सबकुछ.

मानव सुथार का जन्म 3 अगस्त, 2002 को राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में हुआ था. वह डोमेस्टिक में राजस्थान टीम के लिए खेलते हैं. उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू 2021-22 रणजी ट्रॉफी में आंध्रा के खिलाफ 17 फरवरी को किया था. 2022 में ही उन्होंने अपना टी20 डेब्यू किया, जो मध्य प्रदेश के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच था.

गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं मानव सुथार

मानव सुथार स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, जो बल्लेबाजी भी बाएं हाथ से करते हैं. वह डोमेस्टिक में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और IPL में गुजरात टाइटंस टीम में शामिल है. GT इस साल आईपीएल फाइनल तक पहुंची थी.

मानव सुथार का फर्स्ट क्लास करियर

मानव ने 29 फर्स्ट क्लास मैचों की 62 पारियों में 129 विकेट चटकाए हैं. वह 3 बार एक मैच में 10 विकेट ले चुके हैं. 6 बार एक मैच में 5 और 8 बार 4 विकेट ले चुके हैं. वह एक पारी में 8 विकेट भी ले चुके हैं, जो उनका फर्स्ट क्लास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी फिगर है.

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मानव सुथार ने एसीसी इमर्जिंग टीम एशिया कप में UAE ए के खिलाफ खेलते हुए लिस्ट ए करियर की शुरुआत की. वह लिस्ट ए के 25 मैचों में 34 विकेट ले चुके हैं, उनका बेस्ट फिगर 3/32 है. इसके आलावा 29 टी20 मैचों में उनके नाम 25 विकेट हैं.

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आईपीएल की बात करें तो मानव सुथार ने 2024 में गुजरात टाइटंस के लिए डेब्यू किया था. उस सीजन उन्होंने 1 ही मैच खेला था, जिसमें वह कोई विकेट विकेट नहीं ले पाए थे. 2026 में उन्होंने गुजरात के लिए 4 मैच खेले, 3 मैचों में उन्होंने गेंदबाजी की, इसमें वह 2 विकेट ले सके.