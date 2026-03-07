T20 World Cup Prize Money: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच में सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये की इनामी राशि भी दांव पर लगी है. इस बार आईसीसी ने टूर्नामेंट की प्राइज मनी को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है, जिससे सभी टीमों को बड़ा आर्थिक फायदा होगा.

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची प्राइज मनी

आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुल 13.5 मिलियन डॉलर (करीब 120 करोड़ रुपये से ज्यादा) की इनामी राशि तय की है. यह 2024 के मुकाबले लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा है. भारत और श्रीलंका में आयोजित इस टूर्नामेंट को लेकर प्रसारण और स्पॉन्सरशिप से भारी कमाई हुई है, जिसकी वजह से प्राइज पूल भी बढ़ाया गया है.

विजेता और उपविजेता को मिलेगा बड़ा इनाम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली टीम को 3 मिलियन डॉलर यानी लगभग 27.48 करोड़ रुपये मिलेंगे. वहीं फाइनल हारने वाली टीम भी खाली हाथ नहीं जाएगी. उपविजेता टीम को 1.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 14.65 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी.

इसका मतलब है कि चाहे भारत जीते या न्यूजीलैंड, दोनों टीमों के खाते में करोड़ों रुपये की इनामी राशि तय है. हालांकि चैंपियन बनने वाली टीम के लिए यह राशि और भी खास होगी, क्योंकि इसके साथ विश्व चैंपियन बनने का गौरव भी मिलेगा.

सेमीफाइनल और सुपर-8 टीमों को भी फायदा

आईसीसी ने इस बार सिर्फ फाइनलिस्ट ही नहीं बल्कि बाकी टीमों के लिए भी अच्छा इनाम तय किया है. सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को 7.24 करोड़ रुपये (790,000 डॉलर) मिलेंगे. वहीं सुपर-8 में पहुंचने वाली टीमों को भी अच्छी खासी रकम मिलेगी. इन टीमों को लगभग 3.48 करोड़ रुपये (380,000 डॉलर) की इनामी राशि दी जाएगी.

ग्रुप स्टेज की टीमों को भी मिलेगी रकम

टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। जो टीमें ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकीं, उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा. ऐसी टीमों को करीब 2.29 करोड़ रुपये (250,000 डॉलर) दिए जाएंगे.

क्रिकेट इतिहास में नया रिकॉर्ड

इस तरह टी20 वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी ने क्रिकेट इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. इससे साफ है कि टी20 क्रिकेट का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और आईसीसी भी टूर्नामेंट को और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है.

अब सबकी नजरें अहमदाबाद के फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच न सिर्फ ट्रॉफी बल्कि करोड़ों की इनामी राशि के लिए भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.