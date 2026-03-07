हार्दिक ने गर्लफ्रेंड माहिका को गौतम गंभीर से मिलवाया, क्या था हेड कोच का रिएक्शन?

हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में टीम इंडिया के जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था. उन्होंने पहले बल्ले से कमाल करते हुए महत्वपूर्ण 27 रन बनाए. इसके बाद गेंदबाजी में 2 जरूरी विकेट चटकाए. अब हार्दिक का सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को हेड कोच गौतम गंभीर से मिलवाते हुए नजर आ रहे हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप का फाइनल 08 मार्च, रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए भारतीय टीम शुक्रवार (06 मार्च) को अहमदाबाद पहुंची. जहां कई खिलाड़ी टीम बस के साथ होटल निकल गए, जबकि जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल अपनी-अपनी कारों से गए. इसी बीच हार्दिक का वीडियो सामने आया.

हार्दिक की गर्लफ्रेंड से मिलन पर गौतम गंभीर का रिएक्शन

वीडियो में देखा जा सकता है कि हार्दिक जाते हैं और गौतम गंभीर से अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की मुलाकात करवाते हैं. गंभीर और माहिका एक दूसरे से मिलते हैं. इस दौरान गंभीर का रिएक्शन साधारण सा ही रहता है. हेड कोच के चेहरे पर एक स्माइल देखने को मिलती हैं.

Girlfriends & Wives are not allowed to accompany players. But Pandya is that bad boy of the class, who not just breaks rules, but also pokes the teacher 🤣 pic.twitter.com/zTCeFftlr1 — Gabbar (@GabbbarSingh) March 7, 2026

बताते चलें कि टी20 विश्व कप में माहिका भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ मौजूद हैं. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में भी माहिका को स्टैंड्स में हार्दिक के लिए चीयर करते हुए देखा गया था. माहिका के साथ हार्दिक का बेटा अगस्त्य भी मौजूद था. हार्दिक और सर्बियाई मॉडल नताशा स्टेनकोविक जुलाई 2024 में एक दूसरे से अलग हो गए थे. लेकिन दोनों ने बेटे अगस्त्य की को-पेरेंटिंग का फैसला किया था.

टूर्नामेंट में अब तक हार्दिक का प्रदर्शन

गौरतलब है कि सेमीफाइनल तक हार्दिक ने मौजूद टी20 विश्व कप की 8 पारियों में बैटिंग करते हुए 163.11 के स्ट्राइक रेट से 199 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं. वहीं गेंदबाजी करते हुए भारतीय ऑलराउंडर ने 8 विकेट अपनी झोली में डाल लिए हैं, जिसमें उनका बेस्ट 2/16 का रहा.

