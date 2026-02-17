हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजयपुर की इस खूबसूरत मॉडल पर फिदा है पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले क्रिकेटर ईशान किशन, जल्द हो सकती है शादी

जयपुर की इस खूबसूरत मॉडल पर फिदा है पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले क्रिकेटर ईशान किशन, जल्द हो सकती है शादी

लंबे समय से ईशान किशन का नाम जिस शख्सियत से जोड़ा जाता रहा है,वह हैं पिंक सिटी जयपुर की आदिति हुंडिया.आदिति सिर्फ ‘क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड’ के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की एक मजबूत पहचान बना चुकी हैं

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Feb 2026 07:19 AM (IST)
Preferred Sources

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन जितने चर्चित अपने खेल को लेकर रहते हैं, उतनी ही दिलचस्प उनकी पर्सनल लाइफ भी मानी जाती है. लंबे समय से उनका नाम जिस शख्सियत से जोड़ा जाता रहा है, वह हैं पिंक सिटी जयपुर की आदिति हुंडिया. आदिति सिर्फ ‘क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड’ नहीं, बल्कि अपनी खुद की एक मजबूत पहचान रखने वाली मॉडल और डिजिटल इंफ्लुएंसर हैं.

कौन हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड आदिति?

29 साल की आदिति हुंडिया मूल रूप से राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने फैशन व मॉडलिंग की दुनिया में कड़ी मेहनत से जगह बनाई है. 15 जनवरी 1997 को बिजनेसमैन ललित हुंडिया और बबिता हुंडिया के घर पैदा हुई अदिति ने साल 2018 में मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा था. वह मिस इंडिया कांटेस्ट में रनर अप रह चुकी हैं. जानकारी के मुताबिक ईशान और अदिति पिछले 5 सालों से एक दूसरे को जानते और पसंद करते हैं.

ब्यूटी पेजेंड से मिली पहचान

आदिति को देशभर में पहचान तब मिली जब उन्होंने मिस इंडिया राजस्थान जैसे प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और अपनी खूबसूरती के साथ-साथ आत्मविश्वास से जजों को प्रभावित किया. इसके बाद उन्होंने कई नेशनल-लेवल फैशन शोज, फोटोशूट्स और ब्रांड कैंपेन में काम किया.

आदिति सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं हैं. वे फिटनेस को लेकर बेहद सजग हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती हैं. सोशल मीडिया पर उनका कंटेंट फिटनेस रूटीन, ट्रैवल, फैशन और मोटिवेशनल लाइफ अपडेट्स पर आधारित रहता है, जिसकी वजह से युवाओं के बीच उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी है.

सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़

आदिति हुंडिया ने मॉडलिंग के साथ-साथ खुद को एक सफल सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के रूप में भी स्थापित किया है. इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जहां वे बड़े-बड़े फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करती नजर आती हैं. उनकी तस्वीरें और वीडियोज अक्सर ट्रेंड करती हैं, जो उनकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है.

रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज

ईशान किशन और आदिति हुंडिया ने कभी अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन दोनों का जुड़ाव सोशल मीडिया और सार्वजनिक मौकों पर साफ नजर आता है. आदिति को कई बार ईशान के मैचों के दौरान उन्हें सपोर्ट करते देखा गया है. वहीं ईशान भी आदिति की उपलब्धियों और प्रोफेशनल काम पर खुलकर तारीफ करते हैं. दोनों के बीच दिखने वाला म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्ट ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खासियत माना जाता है. क्रिकेट की व्यस्त जिंदगी और ग्लैमर वर्ल्ड की चमक के बावजूद, दोनों अपने-अपने करियर पर फोकस बनाए हुए हैं. ईशान और अदिति के रिश्ते के बारे में लोगों को जानकारी एक दिन पहले तब हुई, जब ईशान के दादा अनुराग पांडेय ने इस बारे मैं मीडिया को थोड़ी जानकारी दी.

जहां ईशान किशन टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करने और बड़े मैचों में परफॉर्मेंस देने में जुटे हैं, वहीं आदिति हुंडिया मॉडलिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार आगे बढ़ रही हैं. यही वजह है कि फैंस उन्हें एक “पावर कपल” के तौर पर देखते हैं.

आदिति हुंडिया सिर्फ ईशान किशन की कथित प्रेमिका नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी और सफल मॉडल हैं. ईशान और आदिति का रिश्ता भले ही निजी हो, लेकिन उनका आपसी जुड़ाव और सपोर्ट उन्हें डिजिटल दुनिया की सबसे चर्चित जोड़ियों में शामिल करता है. दोनों के परिवार की तरफ से अभी तक उनकी शादी की तारीख को लेकर भले ही कोई ऐलान न किया गया हो, लेकिन चर्चा इस बात की है कि दोनों इसी साल शादी के बंधन में बंध सकते हैं. ईशान किशन बारात लेकर जयपुर आएंगे, जबकि रिसेप्शन पटना और मुंबई में आयोजित किया जा सकता है.

Published at : 17 Feb 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Aditi Hundia ISHAN KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
जयपुर की इस खूबसूरत मॉडल पर फिदा है पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले क्रिकेटर ईशान किशन, जल्द हो सकती है शादी
जयपुर की इस खूबसूरत मॉडल पर फिदा है पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले क्रिकेटर ईशान किशन, जल्द हो सकती है शादी
क्रिकेट
T20 WC 2026 Points Table: टी20 वर्ल्डकप में सुपर 8 की रेस हुई तेज, जानिए प्वॉइंट्स टेबल में कौन आगे और किसकी राह मुश्किल?
T20 WC 2026 में सुपर 8 की रेस हुई तेज, जानिए प्वॉइंट्स टेबल में कौन आगे और किसकी राह मुश्किल?
क्रिकेट
इरफान पठान ने अफगान जलेबी गाने पर जमकर किया डांस, पाकिस्तानियों के लिए मजे, वीडियो वायरल
इरफान पठान ने अफगान जलेबी गाने पर जमकर किया डांस, पाकिस्तानियों के लिए मजे, वीडियो वायरल
क्रिकेट
टी-20 से लेकर वनडे तक, सूर्यकुमार यादव का बल्ला उगलता है आग, देखें आंकड़े
टी-20 से लेकर वनडे तक, सूर्यकुमार यादव का बल्ला उगलता है आग, देखें आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

AI Impact Summit : मुंबई पहुंचे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन का गर्मजोशी से किया स्वागत |
Sansani:रोहित शेट्टी के दुश्मनों की 'खूनी शतरंज'!
Sansani:रोहित शेट्टी के दुश्मनों की 'खूनी शतरंज'! | Crime News
Bangladesh PM Swearing In: कल नई सरकार का शपथ ग्रहण | Tarique Rahman | New PM | BNP
Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
खतरे में PCB चीफ नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: रिटायर्ड फौजी की 'खूनी सनक', पत्नी-बेटे की गोली मारकर हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
कानपुर: रिटायर्ड फौजी की 'खूनी सनक', पत्नी-बेटे की गोली मारकर हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
क्रिकेट
अक्षर पटेल ने जीत के बाद पाकिस्तान की उड़ाई खिल्ली, ईशान किशन की जमकर तारीफ
अक्षर पटेल ने जीत के बाद पाकिस्तान की उड़ाई खिल्ली, ईशान किशन की जमकर तारीफ
बॉलीवुड
'लिंकअप-ब्रेकअप से कौन नहीं गुजरता', रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
जनरल नॉलेज
Vietnam Birthdays: वियतनाम में लोग नहीं मनाते अपना जन्मदिन, जानें क्या है इसकी वजह?
वियतनाम में लोग नहीं मनाते अपना जन्मदिन, जानें क्या है इसकी वजह?
शिक्षा
ये कोर्स कर लिए तो बिना JEE Main के मिलेगा IIT में एडमिशन, देख लें पूरी लिस्ट
ये कोर्स कर लिए तो बिना JEE Main के मिलेगा IIT में एडमिशन, देख लें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
पत्नी की याद में बना दिया 65 फीट ऊंचा मंदिर, रिटायरमेंट के 65 लाख खर्च कर पति ने पेश की अनोखी मिसाल
पत्नी की याद में बनाया 65 फीट ऊंचा मंदिर, रिटायरमेंट के 65 लाख खर्च कर पति ने पेश की अनोखी मिसाल
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget