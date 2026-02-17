T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन जितने चर्चित अपने खेल को लेकर रहते हैं, उतनी ही दिलचस्प उनकी पर्सनल लाइफ भी मानी जाती है. लंबे समय से उनका नाम जिस शख्सियत से जोड़ा जाता रहा है, वह हैं पिंक सिटी जयपुर की आदिति हुंडिया. आदिति सिर्फ ‘क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड’ नहीं, बल्कि अपनी खुद की एक मजबूत पहचान रखने वाली मॉडल और डिजिटल इंफ्लुएंसर हैं.

कौन हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड आदिति?

29 साल की आदिति हुंडिया मूल रूप से राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने फैशन व मॉडलिंग की दुनिया में कड़ी मेहनत से जगह बनाई है. 15 जनवरी 1997 को बिजनेसमैन ललित हुंडिया और बबिता हुंडिया के घर पैदा हुई अदिति ने साल 2018 में मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा था. वह मिस इंडिया कांटेस्ट में रनर अप रह चुकी हैं. जानकारी के मुताबिक ईशान और अदिति पिछले 5 सालों से एक दूसरे को जानते और पसंद करते हैं.

ब्यूटी पेजेंड से मिली पहचान

आदिति को देशभर में पहचान तब मिली जब उन्होंने मिस इंडिया राजस्थान जैसे प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और अपनी खूबसूरती के साथ-साथ आत्मविश्वास से जजों को प्रभावित किया. इसके बाद उन्होंने कई नेशनल-लेवल फैशन शोज, फोटोशूट्स और ब्रांड कैंपेन में काम किया.

आदिति सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं हैं. वे फिटनेस को लेकर बेहद सजग हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती हैं. सोशल मीडिया पर उनका कंटेंट फिटनेस रूटीन, ट्रैवल, फैशन और मोटिवेशनल लाइफ अपडेट्स पर आधारित रहता है, जिसकी वजह से युवाओं के बीच उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी है.

सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़

आदिति हुंडिया ने मॉडलिंग के साथ-साथ खुद को एक सफल सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के रूप में भी स्थापित किया है. इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जहां वे बड़े-बड़े फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करती नजर आती हैं. उनकी तस्वीरें और वीडियोज अक्सर ट्रेंड करती हैं, जो उनकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है.

रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज

ईशान किशन और आदिति हुंडिया ने कभी अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन दोनों का जुड़ाव सोशल मीडिया और सार्वजनिक मौकों पर साफ नजर आता है. आदिति को कई बार ईशान के मैचों के दौरान उन्हें सपोर्ट करते देखा गया है. वहीं ईशान भी आदिति की उपलब्धियों और प्रोफेशनल काम पर खुलकर तारीफ करते हैं. दोनों के बीच दिखने वाला म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्ट ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खासियत माना जाता है. क्रिकेट की व्यस्त जिंदगी और ग्लैमर वर्ल्ड की चमक के बावजूद, दोनों अपने-अपने करियर पर फोकस बनाए हुए हैं. ईशान और अदिति के रिश्ते के बारे में लोगों को जानकारी एक दिन पहले तब हुई, जब ईशान के दादा अनुराग पांडेय ने इस बारे मैं मीडिया को थोड़ी जानकारी दी.

जहां ईशान किशन टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करने और बड़े मैचों में परफॉर्मेंस देने में जुटे हैं, वहीं आदिति हुंडिया मॉडलिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार आगे बढ़ रही हैं. यही वजह है कि फैंस उन्हें एक “पावर कपल” के तौर पर देखते हैं.

आदिति हुंडिया सिर्फ ईशान किशन की कथित प्रेमिका नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी और सफल मॉडल हैं. ईशान और आदिति का रिश्ता भले ही निजी हो, लेकिन उनका आपसी जुड़ाव और सपोर्ट उन्हें डिजिटल दुनिया की सबसे चर्चित जोड़ियों में शामिल करता है. दोनों के परिवार की तरफ से अभी तक उनकी शादी की तारीख को लेकर भले ही कोई ऐलान न किया गया हो, लेकिन चर्चा इस बात की है कि दोनों इसी साल शादी के बंधन में बंध सकते हैं. ईशान किशन बारात लेकर जयपुर आएंगे, जबकि रिसेप्शन पटना और मुंबई में आयोजित किया जा सकता है.