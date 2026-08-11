जिसको गंभीर-अगरकर ने निकाला, उसके नाम ODI वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

Mohammed Shami ODI World Cup Record: मोहम्मद शमी इस समय टीम इंडिया की योजनाओं में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप में उनका रिकॉर्ड आज भी शानदार है. शमी के नाम भारत की ओर से वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है. उन्होंने सिर्फ 18 मैचों में 55 विकेट चटकाए हैं.

वर्ल्ड कप में शमी का जलवा

शमी ने भारत के लिए 2015, 2019 और 2023 का वनडे वर्ल्ड कप खेला है. इन तीनों टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 18 मैच खेले और 55 विकेट अपने नाम किए. उनका गेंदबाजी औसत 13.52 रहा. यानी उन्होंने हर विकेट के लिए औसतन करीब 13.5 रन खर्च किए.

उनका सबसे शानदार प्रदर्शन 2023 वर्ल्ड कप में देखने को मिला. इस टूर्नामेंट में शमी ने सिर्फ 7 मैच खेले, लेकिन 24 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. इसके साथ ही वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने.

2023 वर्ल्ड कप में हार्दिक की चोट से चमकी शमी की किस्मत

2023 वर्ल्ड कप में शमी को शुरुआत में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी. हार्दिक पंड्या के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में मौका मिला और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला तो शमी के करियर के यादगार मैचों में शामिल हो गया. उन्होंने उस मैच में 7 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. इसी टूर्नामेंट में उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के बीच वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया.

जहीर खान और श्रीनाथ भी पीछे

शमी से पहले वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जहीर खान के नाम था. जहीर ने 44 विकेट लिए थे. जवागल श्रीनाथ के नाम भी 44 विकेट हैं. लेकिन शमी ने महज 18 मैचों में 55 विकेट लेकर दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया.

शमी की खासियत सिर्फ विकेट लेना नहीं रही है. वह बड़े मुकाबलों में भी लगातार असर छोड़ते रहे हैं. नई गेंद से स्विंग हो या पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग, शमी ने अलग-अलग परिस्थितियों में अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया है.

टीम से बाहर, रिकॉर्ड फिर भी कायम

शमी की टीम में वापसी होगी या नहीं, इसका फैसला चयनकर्ता, कप्तान और टीम मैनेजमेंट करेंगे. लेकिन उनके आंकड़ों को नजरअंदाज करना आसान नहीं है. वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए 55 विकेट लेकर मोहम्मद शमी अब भी सबसे आगे हैं.

यही वजह है कि मौजूदा टीम से बाहर होने के बावजूद शमी का यह रिकॉर्ड उनके शानदार वर्ल्ड कप करियर की याद दिलाता रहेगा.

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