कल से शुरू सुपर-8 का रोमांच, जानें टीम इंडिया का पहला मैच किसके साथ? एक क्लिक में पूरा शेड्यूल

कल से शुरू सुपर-8 का रोमांच, जानें टीम इंडिया का पहला मैच किसके साथ? एक क्लिक में पूरा शेड्यूल

T20 World Cup Super 8 Schedule: 21 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 के मैच शुरू होने वाले हैं. जानिए टीम इंडिया कब और किससे भिड़ेगी?

नीरज शर्मा | Updated at : 20 Feb 2026 07:38 PM (IST)
Preferred Sources

Super 8 Schedule T20 World Cup: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में शनिवार, 21 फरवरी से सुपर-8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं. सुपर-8 स्टेज में सभी टीम चार-चार के 2 ग्रुप में बांटी गई हैं और इस चरण में कुल 12 मैच खेले जाएंगे. 21 फरवरी-1 मार्च तक खेले जाने वाले यही 12 मैच तय करेंगे कि सेमीफाइनल में कौन जाएगा और कौन नहीं. सुपर-8 का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि दोनों ग्रुप की पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में रहने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

कल सुपर-8 का पहला मैच?

शनिवार, 21 फरवरी को सुपर-8 का केवल एक मैच खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टक्कर होगी. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. आपको बताते चलें कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका को सुपर-8 के ग्रुप 2 में रखा गया है.

सुपर-8 पहला ग्रुप: भारत, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे

सुपर-8 दूसरा ग्रुप: पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका

भारत का पूरा शेड्यूल

सुपर-8 में भारत का पहला मैच 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा, यह मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा. टीम इंडिया का दूसरा मैच 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के साथ होगा, जो चेन्नई में खेला जाएगा. सुपर-8 में भारतीय टीम का आखिरी मैच 1 मार्च को वेस्टइंडीज के साथ होगा, जो कोलकाता में खेला जाना है.

  • 22 फरवरी - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका - अहमदाबाद
  • 26 फरवरी - भारत बनाम जिम्बाब्वे - चेन्नई
  • 1 मार्च - भारत बनाम वेस्टइंडीज - कोलकाता

22 फरवरी को ही सुपर-8 में इंग्लैंड और श्रीलंका की भिड़ंत होगी. ये मैच श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम में खेला जाएगा.

अभी तक के प्रदर्शन पर गौर करें तो ईशान किशन टीम इंडिया के टॉप स्कोरर रहे हैं. वो अब तक 176 रन बना चुके हैं. वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव भी लगातार 30+ स्कोर कर रहे हैं. वरुण चक्रवर्ती अब तक टूर्नामेंट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं, जो अब तक कुल 9 विकेट चटका चुके हैं.

IND vs SA Super-8 Tickets: सुपर-8 में भारत का पहला मैच अफ्रीका के खिलाफ, जानें कब, कहां और कैसे खरीदें टिकट 

Read
Published at : 20 Feb 2026 07:38 PM (IST)
India Cricket Team T20 World Cup Schedule T20 World Cup Super-8
