इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग एक ही विंडो में आयोजित होगी, जिसमें कई विदेशी प्लेयर्स भी हिस्सा ले रहे हैं. हालांकि सभी की पहली पसंद आईपीएल होती है, लेकिन जिसे इसमें खेलने का मौका नहीं मिलता उनमें से कई पीएसएल को चुन लेते हैं. पीएसएल 26 मार्च से शुरू होगा, आईपीएल का पहला मैच 28 मार्च को है. इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को अपने दल में शामिल किया है, जिन्हें पीएसएल में खेलना था. बड़ी बात ये हैं कि जॉनसन की सैलरी पीएसएल में ज्यादा थी.

स्पेंसर जॉनसन पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में क्वेटा ग्लेडिएटर टीम में चुने गए थे. लेकिन निजी कारणों का हवाला देकर उन्होंने पीएसएल से अपना नाम वापस ले लिया. इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्होंने अपने दल में शामिल करने की घोषणा कर दी. वह नाथन एलिस के रिप्लेसमेंट बनकर टीम में शामिल हुए. बता दें कि एलिस चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. एलिस 11 मार्च को खेले गए डोमेस्टिक वनडे कप फाइनल के दौरान चोटिल (हैमस्ट्रिंग) हो गए थे.

ज्यादा सैलरी पर भी छोड़ा PSL

सभी खिलाड़ियों की प्राथमिकता आईपीएल में खेलने की होती है, तभी तो स्पेंसर जॉनसन पीएसएल के मुकाबले कम सैलरी होने के बाद भी आईपीएल में आए. जॉनसन पिछले साल आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले थे, जिसमें उन्होंने 4 मैचों में 1 ही विकेट लिया था. जॉनसन ने 2024 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए डेब्यू किया था, उस सीजन 5 मैचों में उनके नाम 4 विकेट थे.

क्वेटा ग्लेडिएटर ने जॉनसन को 5.6 करोड़ PKR में साइन किया था, जो भारतीय मुद्रा में 1.87 करोड़ रुपये होते हैं. जबकि सीएसके में वह 1.5 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट के साथ शामिल हुए हैं, यानी 37 लाख रुपए कम. हालांकि आईपीएल पीएसएल के मुकाबले बहुत बड़ी क्रिकेट लीग है, जिसे दुनिया भर के लोग देखते हैं. जॉनसन धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को बेताब होंगे.