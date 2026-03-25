सरकारी नौकरी के बाद रिंकू सिंह को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी, KKR ने IPL 2026 में किया प्रमोशन

कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू सिंह को आईपीएल 2026 में उपकप्तान नियुक्त किया है, जिसकी घोषणा एक इवेंट के दौरान की गई. फ्रेंचाइजी ने स्पष्ट किया है कि अजिंक्य रहाणे केकेआर के कप्तान बने रहेंगे. रिंकू को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी पद पर नियुक्ति दी, हालांकि क्रिकेटर आईपीएल में व्यस्त होने के चलते नियुक्ति पत्र लेने नहीं पहुंचे.

रिंकू सिंह ने 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल डेब्यू किया था, तब से वह इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं और अब एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए हैं. रिंकू सिंह को केकेआर की उपकप्तानी देना संकेत है कि भविष्य में फ्रेंचाइजी उन्हें टीम की कमान भी सौंप सकती है.

रिंकू सिंह का आईपीएल सैलरी का ग्राफ देखें तो इसमें काफी बढ़त हुई है. 2018 में वह 80 लाख रुपये में बिके थे, तब से 2021 तक वह इसी प्राइस पर रहे. यश दयाल के एक ही ओवर में 5 छक्के लगाकर रिंकू सिंह ने सुर्खियां बटौरी थी, जिसके बाद उनकी वैल्यू भी बढ़ी लेकिन सैलरी घट गई. 2022-2024 में उनका आईपीएल प्राइस घटकर 55 लाख रुपये हो गया था, लेकिन पिछले संस्करण केकेआर ने उन्हें 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. आईपीएल 2026 में भी वह इसी प्राइस पर खेल रहे हैं.

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रिंकू सिंह आईपीएल रिकॉर्ड

28 वर्षीय रिंकू सिंह ने आईपीएल में अपने प्रदर्शन के दम पर इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और टी20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहें. आईपीएल की बात करें तो रिंकू ने केकेआर के लिए खेले 59 मैचों में खेली 51 पारियों में 1099 रन बनाए, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं. वह एक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं.

रविवार को है केकेआर का पहला मैच

आईपीएल 2026 का आयोजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है. रविवार, 29 मार्च को लीग का दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े में खेला जाएगा. ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा.