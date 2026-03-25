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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL इतिहास में किस टीम के नाम दर्ज है सबसे बड़ी जीत? रिकॉर्ड देख उड़ जाएंगे होश

IPL इतिहास में किस टीम के नाम दर्ज है सबसे बड़ी जीत? रिकॉर्ड देख उड़ जाएंगे होश

आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम है, जिसने 146 रन से मुकाबला जीता था. वहीं RCB और KKR जैसी टीमों ने भी बड़ी जीत दर्ज कर अपनी ताकत दिखाई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Mar 2026 09:30 AM (IST)
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आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है और फैंस एक बार फिर बड़े मुकाबलों के लिए तैयार हैं. इस बीच, लीग के इतिहास में सबसे बड़ी जीत के रिकॉर्ड भी चर्चा में आ गए हैं. जब बात सबसे ज्यादा रन से जीत की आती है, तो कुछ मुकाबले ऐसे रहे हैं जिन्होंने फैंस को पूरी तरह चौंका दिया.

मुंबई इंडियंस

आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम दर्ज है. साल 2017 में मुंबई ने दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) को 146 रन से हराया था. इस मैच में मुंबई ने 212 रन का बड़ा स्कोर बनाया था और जवाब में दिल्ली की टीम पूरी तरह बिखर गई थी. यह रिकॉर्ड आज भी कायम है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम आता है. RCB ने 2016 में गुजरात लॉयंस को 144 रन से करारी शिकसत दी थी. उस मैच में टीम ने 248 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जो उस समय के सबसे बड़े टोटल में से एक था.

कोलकत्ता नाइट राइडर्स

तीसरे स्थान पर कोलकत्ता नाइट राइडर्स है. KKR ने 2008 में RCB को 140 रन से हराया था. यह आईपीएल के पहले ही सीजन का मैच था, जिसने लीग के रोमांच की शुरुआत को और खास बना दिया था.

RCB का रहा है दबदबा

चौथे और पांचवें नंबर पर फिर से RCB का दबदबा दिखता है. टीम ने 2015 में किंग्स इलेवन पंजाब को 138 रन से हराया, जबकि 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 130 रन की बड़ी जीत दर्ज की थी. खास बात यह है कि 2013 के उसी मैच में RCB ने 263 रन का स्कोर बनाया था, जो लंबे समय तक आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर रहा था.

RCB का दबदबा, मुंबई का रिकॉर्ड

इन आंकड़ों से साफ है कि बड़ी जीत के मामले में RCB का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है, जबकि सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम है. आईपीएल 2026 में RCB डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी. पिछले सीजन में खिताब जीतकर टीम ने 18 साल का इंतजार खत्म किया था. ऐसे में इस बार भी फैंस को उनसे बड़े स्कोर और बड़ी जीत की उम्मीद रहेगी.  

Published at : 25 Mar 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru RCB IPL KKR MUMBAI INDIANS KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
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