सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले जारी हैं. अधिकतर टीमें 6-6 मुकाबले खेल चुकी हैं. आयुष म्हात्रे जो पहले टॉप रन स्कोरर थे, वो अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा तीसरे स्थान पर हैं, हालांकि वह अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में नजर आएंगे. टूर्नामेंट में अभी सबसे ज्यादा विकेट राजस्थान टीम के अशोक शर्मा के नाम हैं, दूसरे स्थान पर यश ठाकुर हैं.

शनिवार को त्रिपुरा के खिलाफ उत्तराखंड के कुनाल चंडेला ने 37 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली और टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर बन गए. आयुष म्हात्रे दूसरे नंबर पर आ गए हैं, उत्तराखंड का ये छठा मैच था, जिसके बाद कुनाल के 6 पारियों में कुल 343 रन हो गए हैं. दूसरे स्थान पर पहुंचे आयुष म्हात्रे ने 6 मैचों में 325 रन बनाए हैं. आयुष अभी तक 2 शतक लगा चुके हैं. जबकि कुनाल की सर्वाधिक पारी 94 रनों की है.

304 रनों के साथ पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन वह अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए नेशनल टीम में जुड़ेंगे. टॉप-10 लिस्ट में ईशान किशन 7वें नंबर पर हैं, जिन्होंने 6 मैचों में 271 रन बनाए हैं.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टॉप-10 रन स्कोरर

कुनाल चंडेला (उत्तराखंड)- 343 आयुष म्हात्रे (मुंबई)- 325 अभिषेक शर्मा (पंजाब)- 304 रविचंद्रन स्मरण (कर्नाटक)- 295 यशवर्धन दलाल (हरियाणा)- 288 देवदत्त पडिक्कल (कर्नाटक)- 277 ईशान किशन (झारखंड)- 271 मनन वोहरा (चंडीगढ़)- 267 अभिमन्यु ईस्वरन (बंगाल)- 255 प्रियोजित सिंह (मणिपुर)- 239

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-2026 में अभी सबसे ज्यादा विकेट राजस्थान के लिए खेल रहे अशोक शर्मा के नाम हैं, जिन्होंने 6 मैचों में 18 विकेट लिए हैं. विदर्भ के यश ठाकुर 14 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टॉप-10 विकेट टेकर