आयुष म्हात्रे से छिना नंबर-1 का ताज, अभिषेक शर्मा तीसरे पर; सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन और विकेट की लिस्ट

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-2026: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में आयुष म्हात्रे नंबर-2 पर खिसक गए हैं. सबसे ज्यादा विकेट अशोक शर्मा के नाम हैं.

By : शिवम | Updated at : 07 Dec 2025 05:16 PM (IST)
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले जारी हैं. अधिकतर टीमें 6-6 मुकाबले खेल चुकी हैं. आयुष म्हात्रे जो पहले टॉप रन स्कोरर थे, वो अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा तीसरे स्थान पर हैं, हालांकि वह अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में नजर आएंगे. टूर्नामेंट में अभी सबसे ज्यादा विकेट राजस्थान टीम के अशोक शर्मा के नाम हैं, दूसरे स्थान पर यश ठाकुर हैं.

शनिवार को त्रिपुरा के खिलाफ उत्तराखंड के कुनाल चंडेला ने 37 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली और टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर बन गए. आयुष म्हात्रे दूसरे नंबर पर आ गए हैं, उत्तराखंड का ये छठा मैच था, जिसके बाद कुनाल के 6 पारियों में कुल 343 रन हो गए हैं. दूसरे स्थान पर पहुंचे आयुष म्हात्रे ने 6 मैचों में 325 रन बनाए हैं. आयुष अभी तक 2 शतक लगा चुके हैं. जबकि कुनाल की सर्वाधिक पारी 94 रनों की है.

304 रनों के साथ पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन वह अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए नेशनल टीम में जुड़ेंगे. टॉप-10 लिस्ट में ईशान किशन 7वें नंबर पर हैं, जिन्होंने 6 मैचों में 271 रन बनाए हैं.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टॉप-10 रन स्कोरर

  1. कुनाल चंडेला (उत्तराखंड)- 343 
  2. आयुष म्हात्रे (मुंबई)- 325
  3. अभिषेक शर्मा (पंजाब)- 304
  4. रविचंद्रन स्मरण (कर्नाटक)- 295
  5. यशवर्धन दलाल (हरियाणा)- 288
  6. देवदत्त पडिक्कल (कर्नाटक)- 277
  7. ईशान किशन (झारखंड)- 271
  8. मनन वोहरा (चंडीगढ़)- 267
  9. अभिमन्यु ईस्वरन (बंगाल)- 255
  10. प्रियोजित सिंह (मणिपुर)- 239

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-2026 में अभी सबसे ज्यादा विकेट राजस्थान के लिए खेल रहे अशोक शर्मा के नाम हैं, जिन्होंने 6 मैचों में 18 विकेट लिए हैं. विदर्भ के यश ठाकुर 14 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टॉप-10 विकेट टेकर

  1. अशोक शर्मा (राजस्थान)- 18
  2. यश ठाकुर (विदर्भ)- 14
  3. केएम आसिफ (केरल)- 13
  4. अंशुल कंबोज (हरियाणा)- 13 
  5. मुख्तार हुसैन (असम)- 13 
  6. विप्राज निगम (उत्तर प्रदेश)- 13 
  7. राजेश मोहंती (ओडिशा)- 12 
  8. आकिब नबी (जम्मू एंड कश्मीर)- 12 
  9. राज लिम्बानि (बड़ौदा)- 12 
  10. राजन कुमार (उत्तराखंड)- 12

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 07 Dec 2025 05:16 PM (IST)
Abhishek Sharma Syed Mushtaq Ali Trophy Yash Thakur Ashok Sharma Ayush Mhatre SMAT 2025 Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 Kunal Chandela
