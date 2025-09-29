सूर्यकुमार यादव ने बताया किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी, नाम जानकर दंग रह जाएंगे
Suryakumar Yadav On Asia Cup Trophy: टीम इंडिया ने एशिया कप फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने खुलासा किया कि असली ट्रॉफी किसके पास है.
Suryakumar Yadav Big Statement On Asia Cup: भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी. फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने एशिया कप की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किसके पास एशिया कप की असली ट्रॉफी है. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने अभिषेक शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, जिसमें उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए.
सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी न लेने पर क्या कहा?
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी न लेने पर कहा कि मैंने जब से क्रिकेट खेलना शुरू किया है, तब से मैंने कभी नहीं देखा कि किसी चैंपियन टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. हमारे लिए भी ऐसा करना काफी मुश्किल था, आसान नहीं था. हमने लगातार दो अच्छे मैच जीते हैं, हम इस ट्रॉफी के हकदार हैं. मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा कुछ कहना चाहिए, क्योंकि हमने काफी अच्छे से ये टूर्नामेंट खत्म किया है.
किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी?
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर कहा कि मेरे लिए ट्रॉफी मेरे ड्रेसिंग रूम में हैं. मेरी टीम के सभी 14 खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ ये ही मेरे लिए असली ट्रॉफी हैं, जो कि मेरे पास हैं. मेरे लिए वो लोग असली ट्रॉफी हैं, जिन्होंने एशिया कप की शुरुआत से ही हमें सपोर्ट किया है. हम यहां से अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं, जो मेरे साथ हमेशा रहेंगी.
सूर्यकुमार यादव ने कहा कि जीतने के बाद बड़ी स्क्रीन पर लिखकर आ जाता है. इंडिया, 2025 एशिया कप चैंपियन और आप खेलते इसी चीज के लिए हो और मुझे लगता है कि इस बात से सभी खिलाड़ी भी सहमत होंगे. सूर्यकुमार की इस बात पर अभिषेक शर्मा ने हां में सिर हिलाया, तब सूर्या ने कहा कि देखो इसने तो हां भी बोल दिया है.
