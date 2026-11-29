भारत के पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है. मेन इन ब्लू ने सूर्या की कप्तानी में 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इसके बाद अचानक सूर्या को कप्तानी से हटाया गया और टीम से भी बाहर कर दिया गया. इन दिनों सूर्या 2026 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं. टी20 टूर्नामेंट में उनका बल्ला जमकर चल रहा है. इसी बीच उन्होंने टीम इंडिया में वापसी को लेकर बात की.

सूर्या ने बताया कि चीजें अचानक से हुईं. टीम इंडिया से बाहर रहना मुश्किल है. हर मुश्किल के बाद उम्मीद की किरण होती है. बाकी उन्होंने आईपीएल पर भी बात की. आगामी आईपीएल 2027 में एक बार फिर वह मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.

क्या बोले सूर्यकुमार यादव?

पत्रकारों से बात करते हुए सूर्या ने कहा, "जाहिर तौर पर भारतीय टीम से बाहर होना पीड़ादायक है. आप लगातार पांच साल तक खेलते हैं और फिर अचानक आपको बाहर कर दिया जाता है. इससे दुख होता है, लेकिन यही तो इस खेल का असली आनंद है."

हर मुश्किल के बाद उम्मीद की किरण

उन्होंने आगे कहा, "यह खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है. इसने मुझे पिछले दो सालों में और आईपीएल के बाद भी बहुत कुछ सिखाया है. कहा भी जाता है कि हर मुश्किल के बाद उम्मीद की किरण जरूर होती है. इसलिए तब तक खेल जारी रहना चाहिए."

वर्तमान पर ध्यान

सूर्या ने कहा, "आईपीएल अभी बहुत दूर है. इसके बीच में कई अन्य टूर्नामेंट हैं. मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद विजय हजारे ट्रॉफी है और फिर रणजी ट्रॉफी का दूसरा चरण. फिलहाल, मेरा पूरा ध्यान (मुश्ताक अली ट्रॉफी के) सुपर लीग पर है. मेरा ध्यान हर मैच में जीत हासिल करने और आखिर में खिताब जीतने पर है."

बैटिंग में कोई गड़बड़ नहीं

अपनी बैटिंग को लेकर बात करते हुए सूर्या ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मेरी बल्लेबाजी में कुछ गड़बड़ हुई है. मैं पिछले पांच साल से इसी तरह खेल रहा हूं. मैं चाहे भारत की तरफ से खेलूं या मुंबई के लिए, मुझे बल्लेबाजी करने में हमेशा आनंद आया है."

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