ध्रुव जुरेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में महत्वपूर्ण 88 रन बनाए, जिससे टीम इंडिया एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई और रनों के अंतर को थोड़ा कम कर पाई. नहीं तो आज जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ था भारत का स्कोर 116/6 था. जब जुरेल ने अपना अर्धशतक पूरा किया था तो उन्होंने सैल्यूट कर इसे सेलिब्रेट किया था. वह अपने हर माइलस्टोन पर ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्यों? उनके पिता नेम चंद ने इसका खुलासा किया, जो पूर्व सैनिक हैं और कारगिल युद्ध में लड़े थे.

कारगिल युद्ध में जाने से पहले नेम चंद ने अपनी पत्नी के लिए एक पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने अपनी बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्योरा देते हुए लिखा था कि अगर वह वापस नहीं लौटते हैं, तो उनकी पत्नी पैसों का इंतजाम कैसे कर सकती हैं. नेम चंद ने पीटीआई से बातचीत में कहा, "युद्ध शुरू होने पर, मुझे याद है कि मैंने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा था. मैंने उन्हें अपनी सभी बचतों और फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बताया और यह भी कि अगर मुझे कुछ हो जाए, तो वह पैसों का इंतजाम कैसे कर सकती हैं. मैंने उनसे यह भी कहा था कि पैसों का सही इस्तेमाल करना."

नेम चंद 8वीं जाट रेजिमेंट के सदस्य थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था. उन्होंने 2008 में सेना से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी. वह देश के लिए लड़े, आज उनका बेटा देश के लिए खेल रहा है. जुरेल जब भी मैदान पर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो सैल्यूट करते हुए सेलिब्रेट करते हैं. ये उनके पिता के लिए होता है, लेकिन इसके पीछे का अर्थ गहरा है. ये पिता के संघर्षों और उनके देश के लिए योगदान के प्रति सम्मान दिखाने के लिए होता है.

नेम चंद ने बताया, "कारगिल युद्ध हमने पूरी ताकत और जज्बे के साथ लड़ा था. 26 जुलाई को 'विजय दिवस' घोषित किया गया और 27 जुलाई को हम पहाड़ों से नीचे उतरे. जीत के बाद जब हम मैदानी इलाकों में पहुंचे, तो ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रहे हों."

ध्रुव जुरेल को लेकर उन्होंने बताया कि वह शुरुआत में पढ़ाई में बहुत होशियार था लेकिन फिर क्रिकेट ही प्राथमिकता बन गया और पढाई पीछे छूट गई.

उन्होंने कहा, "ध्रुव ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो मैंने उसे कभी किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया. चाहे बैट, शूज या दूसरा सामान, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया.

नेम चंद के लिए भी यह एक खास शुरुआत थी. वह अपने बेटे को खेलते देखने के लिए पहली बार अपनी पत्नी के साथ विदेश गए थे. उन्होंने कहा, "पहली बार विदेश आए हैं. ध्रुव ने कहा, पापा आ जाओ. अब सीरीज के बाद वह तय करेगा कि कहीं घूमने जाना है. वह काम बोलता है, हम काम पूछते हैं."

ध्रुव के इंटरनेशनल डेब्यू के समय स्टेडियम नहीं आने को लेकर उन्होंने बताया कि तब वह बांके बिहारी जी के दर्शन को गए थे. हालांकि ध्रुव जुरेल ने उन्हें आने के लिए कहा था लेकिन उन्हें बांके बिहारी जाना था इसलिए मना कर दिया.

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