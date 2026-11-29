भारतीय टीम इन दिनों शुभमन गिल की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है. इसी के साथ फैंस को रोहित शर्मा और विराट कोहली के अगले मैच की टेंशन होने लगी है. न्यूजीलैंड दौरे पर खेली गई वनडे सीरीज में दोनों दिग्गज खेलते हुए नजर आए थे. रोहित और विराट भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, क्योंकि दोनों टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. तो आइए जानते हैं कि टीम इंडिया का अगला वनडे कब होगा, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे.

मेन इन ब्लू को अगली वनडे सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है. तीन मैचों की सीरीज की शुरुआत 13 दिसंबर से होगी. यह श्रीलंका का भारत दौरा होगा. पहला मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. वनडे के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज भी होगी. टी20 सीरीज का पहला मैच 22 दिसंबर को खेला जाएगा.

वनडे सीरीज में रोहित-विराट की जोड़ी

वैसे अभी वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान नहीं हुआ है. लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली को जगह मिलनी लगभग कंफर्म हैं. दोनों खिलाड़ी एक ही फॉर्मेट के लिए उपलब्ध हैं. दूसरी बात, अब तक दोनों पूरी तरह से मैच फिट हैं. किसी भी तरह की इंजरी की खबर नहीं है.

श्रीलंका के खिलाफ भारत का संभावित वनडे स्क्वॉड

शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, नमन धीर, केएल राहुल, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अंशुल कंबोज, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.

भारत बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज शेड्यूल

13 दिसंबर पहला वनडे: विशाखापट्टनम

16 दिसंबर दूसरा वनडे: बेंगलुरु

19 दिसंबर तीसरा वनडे: अहमदाबाद

रोहित-विराट की 2027 वर्ल्ड कप पर नजर

रोहित शर्मा और विराट कोहली की आगामी 2027 वनडे वर्ल्ड पर खेलने पर नजर है. दोनों दिग्गज वर्ल्ड कप को मद्दे नजर रखते हुए ODI फॉर्मेट में खेल रहे हैं. फिलहाल दोनों शानदार फॉर्मे में भी हैं. ऐसे में उनका टूर्नामेंट में खेलना कंफर्म ही दिख रहा है.

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