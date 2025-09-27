पहली बार एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान भिड़ने वाले हैं. मुकाबला स्पेशल और ऐतिहासिक भी होगा, जो 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. उससे पहले टीम इंडिया के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है. टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या की चोट पर अपडेट दिया है, लेकिन तिलक वर्मा की इंजरी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा.

भारत बनाम श्रीलंका मैच समाप्त होने के बाद कोच मोर्ने मोर्केल ने बताया, "अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या को मैच के दौरान क्रैम्प आ गए थे. हार्दिक की फिटनेस का आंकलन आज रात किया जाएगा और सुबह उनपर फैसला लेंगे. उन दोनों को मैच के दौरान सिर्फ क्रैम्प्स की समस्या आई थी. अभिषेक ठीक हैं."

चिंता की बात यह है कि मोर्ने मोर्केल पर कोई अपडेट नहीं दिया है. तिलक वर्मा, जो सिक्स रोकने के चक्कर में चोटिल हो गए थे. यह घटना श्रीलंकाई पारी के 18वें ओवर की है, जिसकी तीसरी गेंद पर दासुन शनाका ने छक्का लगाया था. इस छक्के के बाद तिलक बाएं पैर को पकड़े हुए मैदान से बाहर चले गए थे. बताया जा रहा है कि उन्हें पैर में चोट आई है. तिलक इस टूर्नामेंट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन (148) बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उनकी चोट फाइनल में टीम इंडिया को बहुत भारी पड़ सकती है.

हार्दिक पांड्या की बात करें तो उन्होंने हर बार की तरह गेंदबाजी में पहला ओवर किया, जिसमें उन्होंने कुसल मेंडिस का विकेट भी लिया था. मगर इस ओवर के बाद वो मैदान छोड़कर चले गए थे और पूरे मैच में फील्डिंग या गेंदबाजी करने नहीं आए. वहीं क्रैम्प के कारण अभिषेक शर्मा भी 10वें ओवर में मैदान से बाहर चले गए थे. हार्दिक और अभिषेक दोनों ही टीम इंडिया की बड़ी ताकर कहे जा सकते हैं. एक दुनिया का नंबर-1 टी20 बल्लेबाज है तो दूसरा नंबर-1 ऑलराउंडर है. उन दोनों का फाइनल में खेलना बहुत जरूरी होगा.

