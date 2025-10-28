Suryakumar Yadav Press Conference: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच बुधवार, 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस सीरीज की शुरुआत से पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुई पीसी में सूर्यकुमार यादव का सामना ऐसे सवालों से हुआ जो उनकी खराब फॉर्म की तरफ इशारा कर रहे थे. सूर्या के बल्ले से इस साल टी20 इंटरनेशनल में रन नहीं बने हैं. सूर्यकुमार पिछली 11 पारियों में केवल 100 रन ही बना पाए हैं, जिससे सूर्या की औसत इन 11 मैचों में 9.09 है, जो कि भारतीय कप्तान के बल्लेबाजी में खराब प्रदर्शन को दिखाती है.

आखिर कब चलेगा सूर्यकुमार यादव का बल्ला?

सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले अपनी बल्लेबाजी को लेकर कहा कि 'मुझे लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं. ऐसा नहीं है कि मैं पहले मेहनत नहीं कर रहा था, मैं तब भी इतनी ही मेहनत कर रहा था. मैंने भारत में भी अच्छे सेशन खेले हैं और यहां ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ सेशन बल्लेबाजी की है, जो कि जरूरी भी है'. सूर्यकुमार ने आगे कहा कि 'रन आना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही टीम के लक्ष्य की तरफ ध्यान देना भी जरूरी है'.

सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा कि 'अलग-अलग परिस्थिति में टीम क्या चाहती है, इस पर मैं हर एक मैच में एक अलग तरह से देखने वाला हूं. अगर ऐसा हो पाता है तो ये एक अच्छी बात होगी'.

सूर्यकुमार यादव का टी20 करियर

सूर्यकुमार यादव अब तक 332 टी20 मैचों में 8,692 रन बना चुके हैं, जिनमें 6 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में सूर्या ने 90 मैचों की 85 पारियों में 37.08 की औसत से 2,670 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने हाल ही में टी20 एशिया कप 2025 जीता है. लेकिन इस टूर्नामेंट में सूर्या ने 6 पारियों में केवल 72 रन बनाए. अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में सूर्या के बल्ले से रन आने की उम्मीद की जा सकती है.

