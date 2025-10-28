Women’s World Cup 2025: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला यानी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल अब बस कुछ ही घंटों दूर है. इस रोमांचक मैच से पहले मौसम ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं. 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मैच बारिश की भेंट चढ़ सकता है. Accuweather के मुताबिक, इस दिन नवी मुंबई में 65% तक बारिश की संभावना जताई गई है.

26 अक्टूबर को इसी मैदान पर भारत-बांग्लादेश का मैच भी बारिश के चलते कैंसल करना पड़ा था, और अब सेमीफाइनल को लेकर भी चिंता बढ़ गई है. मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होना है, इसी वक्त तेज बारिश की संभावना जताई गई है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि अगर बारिश मैच में खलल डालती है तो फाइनल में कौन पहुंचेगा?

ICC ने रखा है रिजर्व डे

बारिश की संभावना को देखते हुए आईसीसी ने इस मैच के लिए 31 अक्टूबर को रिजर्व डे रखा है. यानी अगर गुरुवार को मैच पूरा नही हो पाता है, तो शुक्रवार को वहीं से खेल शुरू होगा जहां मैच रुका था. नियमों के मुताबिक, किसी भी नॉकआउट मैच को “लाइव” तभी माना जाएगा जब टॉस हो जाए. अगर कम से कम 20-20 ओवर का खेल दोनों पारियों में संभव नही हो पाता, तभी मैच रिजर्व डे पर जाएगा.

लेकिन समस्या यह है कि 31 अक्टूबर को भी नवी मुंबई में 90 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है. ऐसे में फैंस के मन में यह बड़ा सवाल है कि अगर दोनों दिन मैच नहीं हो पाया तो फाइनल में कौन पहुंचेगा?

कौन पहुंचेगा फाइनल में अगर मैच रद्द हुआ?

अगर मैच रिजर्व डे में भी नहीं हो पाता है, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी. दरअसल, आईसीसी के नियमों के अनुसार, अगर सेमीफाइनल में बारिश से मैच रद्द हो जाता है और कोई नतीजा नहीं निकलता, तो बेहतर लीग रैंकिंग वाली टीम फाइनल में जाएगी.

ऑस्ट्रेलिया ने लीग स्टेज में 7 में से 6 मैच जीते थे और श्रीलंका के खिलाफ एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. वे अंकतालिका में पहले स्थान पर थी. वहीं हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम ने लीग में 3 मैच जीते, 3 हारे और एक मुकाबला बेनतीजा रहा, जिससे टीम चौथे स्थान पर थी.

दूसरे सेमीफाइनल में भी ऐसा ही नियम

साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले सेमीफाइनल के लिए भी यही नियम लागू होगा. अगर वह मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द होता है, तो इंग्लैंड की टीम फाइनल में जाएगी, क्योंकि वह लीग टेबल में साउथ अफ्रीका से ऊपर थी.